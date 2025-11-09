Το Championship του Τζόκοβιτς και η ανάγκη για νέα κλειστή σάλα τένις στο ΟΑΚΑ

Περίπου 10.000 με 15.000 κόσμου βρέθηκαν το απόγευμα του Σαββάτου στις εξέδρες του κλειστού του OAKA, Telekom Center πλέον, για να παρακολουθήσουν τον ιστορικό τελικό του Hellenic Championship ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Λορέντσο Μουζέτι.

Αθροιστικά, όλη την εβδομάδα των αγώνων, περισσότεροι από 50.000 κόσμου συνέρευσαν στην αγνώριστη έδρα του μπασκετικού Παναθηναϊκού, αριθμός που θα ήταν πολλαπλάσιος αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν καθηλωμένος λόγω τραυματισμού στις κερκίδες.

Όπως και να έχει, μαζί με τις δύο αναμετρήσεις Davis Cup στο ΟΑΚΑ, αλλά και στο Καλλιμάρμαρο το 2023, ο τελικός του ATP 250 της Αθήνας μπαίνει στο πάνθεον της ιστορίας ως το ματς με τον περισσότερο κόσμο στις κερκίδες σε αγώνα τένις ATP 250.

Με δεδομένο μάλιστα ότι οι έδρες που διεξάγονται τα ATP 250 σε παγκόσμιο επίπεδο δεν είναι σαν το κλειστό μπάσκετ του ΟΑΚΑ, ενδεχομένως πρόκειται για ρεκόρ όλων των εποχών κάτι που όμως ας περιμένουμε να επιβεβαιώσει και η Ομοσπονδία.

Μέχρι τότε όμως, ας αναρωτηθούμε, μήπως ήρθε η ώρα το Ολυμπιακό συγκρότημα στο Μαρούσι να αποκτήσει μόνιμο κλειστό γήπεδο τένις;

Η πρόσφατη διοργάνωση του ATP 250 στην Αθήνα αποτέλεσε, σε κάθε περίπτωση, ιστορική στιγμή για το ελληνικό τένις. Για πρώτη φορά η χώρα μας φιλοξένησε ένα τουρνουά τέτοιου επιπέδου, με κορυφαίους αθλητές –ανάμεσά τους GOAT Νόβακ Τζόκοβιτς αλλά και ο Σταν Βαβρίνκα των τριών GS– να αγωνίζονται στο κλειστό του μπάσκετ στο ΟΑΚΑ, το οποίο μετατράπηκε προσωρινά όσο και εντυπωσιακά σε γήπεδο τένις. Ο ίδιος ο Τζόκοβιτς, μάλιστα, ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική κυβέρνηση και τις αθλητικές Αρχές για την προσπάθεια και τη συνεργασία που επέτρεψαν να διεξαχθούν οι αγώνες με αρτιότητα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο, η εικόνα στις εξέδρες έφερε ξανά στο προσκήνιο ένα σημαντικό ερώτημα: Χρειάζεται η Ελλάδα ένα δικό της, μόνιμο, κλειστό γήπεδο τένις; Παρότι το ΟΑΚΑ Arena των 18.000 θέσεων προσφέρει κορυφαίες εγκαταστάσεις, η εικόνα των αγώνων με αραιό κοινό έδειχνε «κρύα» στην τηλεόραση και στις φωτογραφίες. Σε ένα τόσο μεγάλο στάδιο, ακόμα και με 7-8 χιλιάδες θεατές, το αποτέλεσμα μοιάζει απογοητευτικό.

Αντίθετα, το παρακείμενο υπερσύγχρονο ανοιχτό γήπεδο τένις του ΟΑΚΑ, χωρητικότητας περίπου 8.000 θέσεων, θα μπορούσε να μετατραπεί σε μόνιμο κλειστό στάδιο αποκλειστικά για το άθλημα. Με σωστό σχεδιασμό, μια τέτοια επένδυση θα δημιουργούσε ένα λειτουργικότερο, πιο «ζωντανό» περιβάλλον για το ελληνικό τένις, χωρίς την αίσθηση των μισοάδειων εξεδρών.

Επιπλέον, κανένα άλλο τουρνουά ATP 250 στον κόσμο δεν διαθέτει τόσο μεγάλο γήπεδο. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Μασσαλία (5.800 θέσεις), Αμβέρσα (5.200), Μετς (5.000) κ.ά. που μας δείχνουν πως το μέγεθος του σταδίου πρέπει να εξυπηρετεί τη ζωντάνια του θεάματος, όχι να τη μειώνει.

Η Ελλάδα έχει πλέον το κοινό, το κλίμα και το ενδιαφέρον για να καθιερωθεί στο διεθνές ημερολόγιο του τένις. Το μόνο που λείπει είναι μια έδρα που να ταιριάζει πραγματικά στο μέγεθος της διοργάνωσης και να ανήκει εξ ολοκλήρου στο άθλημα. Ίσως λοιπόν ήρθε η στιγμή το ΟΑΚΑ να αποκτήσει το μόνιμο, κλειστό “σπίτι” του ελληνικού τένις - ένα σύγχρονο γήπεδο που θα γεμίζει, θα ενώνει και θα εμπνέει.

Το ATP ήταν το πρώτο μεγάλο τουρνουά ΑΤΡ μετά το 1994. Μην αφήσουμε την ευκαιρία να πάει χαμένη!