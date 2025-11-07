Back to Top
Άργησε αλλά είναι έτοιμο το γεφυράκι του προαστιακού στον Καστελλόκαμπο Πατρών - ΦΩΤΟ

Πομώνης Γιάννης
Σύντομα θα εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια ως το Ριο

Παραδόθηκε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου η πολυαναμενόμενη μεταλλική γέφυρα του προαστιακού στον Καστελλόκαμπο, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο πολύμηνης ταλαιπωρίας για κατοίκους και επιβάτες.

Ο εργολάβος παρέδωσε το έργο και πλέον αναμένεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ να δώσει το πράσινο φως για εκκίνηση δρομολογίων από και προς το Ρίο. Το έργο αποκατάστασης της μικρής γέφυρας, που είχε διακοπεί από τα μέσα του καλοκαιριού, είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, καθώς εκτός των άλλων, η κυκλοφορία στην οδό κάτω από τη γραμμή είχε αποκλειστεί για μήνες, επηρεάζοντας την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων.

Η καθυστέρηση, που είχε οδηγήσει σε “πάγωμα” των εργασιών ήδη από τον Ιούλιο, δημιούργησε ερωτήματα σχετικά με την τήρηση του χρονοδιαγράμματος και την εποπτεία του έργου. Ο τοπικός σύλλογος είχε απευθυνθεί με επιστολή στον ΟΣΕ, ζητώντας την επιτάχυνση των εργασιών ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια της διακοπής, τα δρομολόγια του προαστιακού τερμάτιζαν προσωρινά πριν από τη Διγενή Ακρίτα, αναγκάζοντας τους επιβάτες να συνεχίζουν τη διαδρομή τους προς Ρίο με λεωφορεία της Hellenic Train — μια λύση που, αν και προσωρινή, αύξανε σημαντικά τον χρόνο μετακίνησης για εκατοντάδες πολίτες καθημερινά.

Πλέον είναι θέμα χρόνου να επανέλθει ο προαστιακός στην προηγούμενη κανονικότητα, αν και υπάρχουν ακόμη αρκετά που πρέπει να γίνουν. Εξάλλου δεν είναι λίγοι αυτοί που ζητούν επαφορά των δρομολογίων από και προς την Κάτω Αχαΐα.

