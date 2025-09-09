Έστησαν εργοτάξιο τον Ιούλιο στον Καστελλόκαμπο και το... παράτησαν! Αποκλεισμένη μια ολόκληρη περιοχή - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Σε πλήρη ακινησία από τα μέσα του καλοκαιριού βρίσκεται το έργο αναστήλωσης της μικρής γέφυρας στον Καστελλόκαμπο, πάνω από την οποία διερχόταν ο προαστιακός της Πάτρας.

Η διακοπή των εργασιών έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, καθώς ο εργολάβος φέρεται να έχει εξασφαλίσει άδεια διακοπής κυκλοφορίας έως και τις 17 Οκτωβρίου, γεγονός που παρατείνει την ταλαιπωρία τόσο των επιβατών του προαστιακού όσο και των κατοίκων που χρησιμοποιούν την οδική αρτηρία κάτω από τη γέφυρα της περιοχής όπου εκτός των άλλων βρίσκονται και τα γήπεδα του Προμηθέα Πατρών.

Το έργο, που ξεκίνησε με σκοπό την αποκατάσταση του παλαιού και φθαρμένου γεφυριού, φαίνεται να έχει “παγώσει” ήδη από τα μέσα Ιουλίου, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για τον ρυθμό υλοποίησης και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.