Έστησαν εργοτάξιο τον Ιούλιο στον Καστελλόκαμπο και το... παράτησαν! Αποκλεισμένη μια ολόκληρη περιοχή - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Κλειστή η προέκταση της οδού Τεύκρου πάνω από την οδό Αχιλλέως - Παρατείνεται η ταλαιπωρία και για επιβάτες του προαστιακού
Σε πλήρη ακινησία από τα μέσα του καλοκαιριού βρίσκεται το έργο αναστήλωσης της μικρής γέφυρας στον Καστελλόκαμπο, πάνω από την οποία διερχόταν ο προαστιακός της Πάτρας.
Η διακοπή των εργασιών έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής, καθώς ο εργολάβος φέρεται να έχει εξασφαλίσει άδεια διακοπής κυκλοφορίας έως και τις 17 Οκτωβρίου, γεγονός που παρατείνει την ταλαιπωρία τόσο των επιβατών του προαστιακού όσο και των κατοίκων που χρησιμοποιούν την οδική αρτηρία κάτω από τη γέφυρα της περιοχής όπου εκτός των άλλων βρίσκονται και τα γήπεδα του Προμηθέα Πατρών.
Το έργο, που ξεκίνησε με σκοπό την αποκατάσταση του παλαιού και φθαρμένου γεφυριού, φαίνεται να έχει “παγώσει” ήδη από τα μέσα Ιουλίου, δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα για τον ρυθμό υλοποίησης και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
Μετεπιβίβαση απο τον προαστιακό της Πάτρας
Ο σύλλογος της περιοχής έχει στείλει επιστολή στον ΟΣΕ, με την οποία ζητά την επιτάχυνση των εργασιών, προκειμένου να αποφευχθεί περαιτέρω ταλαιπωρία. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, προτείνεται η προσωρινή απομάκρυνση των υλικών του εργοταξίου (μεταλλικές βέργες κ.α.) που εμποδίζουν τη διέλευση οχημάτων, ώστε να αποκατασταθεί έστω η κυκλοφορία Ι.Χ. από και προς την περιοχή. Οι κάτοικοι ξεκαθαρίζουν ότι δεν είναι αντίθετοι στο έργο, το οποίο θεωρούν απαραίτητο για τη βελτίωση της υποδομής, ωστόσο καταδικάζουν την αδικαιολόγητη στασιμότητα που έχει παρατηρηθεί τους τελευταίους μήνες.
Παράλληλα, η διακοπή της λειτουργίας της σιδηροδρομικής γραμμής στο συγκεκριμένο σημείο έχει επιφέρει σημαντικές ανατροπές στα δρομολόγια του προαστιακού. Συγκεκριμένα, τα τρένα τερματίζουν βόρεια της Πάτρας, λίγο πριν τη Διγενή Ακρίτα, με αποτέλεσμα οι επιβάτες που θέλουν να συνεχίσουν προς Ρίο να είναι υποχρεωμένοι να κατεβαίνουν και να μετεπιβιβάζονται σε λεωφορεία που μισθώνει η Hellenic Train. Αυτή η διαδικασία, αν και προβλέφθηκε ως προσωρινή λύση, επιβαρύνει καθημερινά εκατοντάδες μετακινούμενους, οι οποίοι χάνουν χρόνο.
Αξίζει να αναφέρουμε πως τις πρώτες ημέρες της αναγκαστικής μετεπιβίβασης των επιβατών του προαστιακού, ήταν υποχρεωμένοι να περπατούν σε χωματόδρομο, ο οποίος αν και παρέμενε χωρίς οδόστρωμα για μήνες, εξαιτίας της έκτακτης κατάστασης που προέκυψε, ασφαλτοστρώθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.
