Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρεμιέρα για το καινοτόμο σύστημα ξενάγησης κωφών επισκεπτών SignGuide

Το πρωτοποριακό σύστημα ξενάγησης «SignGuide», που αποτελεί την πρώτη και μοναδική παγκοσμίως τεχνολογία για απευθείας διάδραση στη νοηματική γλώσσα, παρουσιάστηκε επίσημα στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού κ. Μενδώνη και της Υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ. Μιχαηλίδου.

Το SignGuide προσφέρει ξεναγήσεις στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα μέσω κινητών συσκευών, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην πολιτιστική προσβασιμότητα για την κοινότητα των κωφών. Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε αποτελεί παγκόσμια καινοτομία, καθώς με χρήση τεχνητής όρασης και μηχανικής μάθησης επιτρέπει την απευθείας διάδραση με το σύστημα μέσω νοηματικής γλώσσας.

Το έργο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (T2EΔΚ-00982) και αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ των εξής φορέων:

Πανεπιστημίου Πατρών (Εργαστήριο Επεξεργασίας Σημάτων και Τηλεπικοινωνιών, Μονάδα Αγωγής Κωφών)

Εταιρείας Bioassist

Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Εργαστήριο Υπολογιστικής Όρασης και Ρομποτικής, Εργαστήριο Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Μηχανής)

Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης

Επιστημονικός Υπεύθυνος και Συντονιστής του έργου ήταν ο Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Δημήτριος Κοσμόπουλος.

Όπως τονίστηκε κατά την παρουσίαση, «η προσβασιμότητα στον πολιτισμό δεν είναι πολυτέλεια, είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα». Το SignGuide αποτελεί σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της πλήρους ένταξης της κοινότητας των κωφών στην πολιτιστική ζωή της χώρας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Πανεπιστημίου Πατρών για την ενίσχυση της προσβασιμότητας και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρόσφατη υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τα αρμόδια Υπουργεία και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), για την ανάπτυξη και λειτουργία καινοτόμου ψηφιακής πλατφόρμας καταγραφής ατόμων με αναπηρία και εμποδιζόμενων ατόμων, που θα ενσωματωθεί στο gov.gr.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, μέσω της Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης (prosvasi.upatras.gr), υλοποιεί σταθερά μια σειρά δράσεων και υπηρεσιών για τα άτομα με αναπηρία και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου προσβασιμότητας, με βασικό άξονα τη συμπερίληψη και το σεβασμό στη διαφορετικότητα.