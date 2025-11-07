Πάτρα: Σε κλίμα βαθιάς θλίψης η κηδεία της Τέτης Τζαμαλούκα

Με θλίψη και συγκίνηση αποχαιρέτησαν σήμερα τη δικηγόρο Τέτη Τζαμαλούκα, οικογένεια, συγγενείς και πλήθος κόσμου.

Η γνωστή δικηγόρος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, ύστερα από μάχη με ασθένεια που έδινε το τελευταίο διάστημα.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Ήταν εκει ο γιος της Βασίλης, ο αδελφός της δικηγόρος Θεόδωρος Τζαμαλούκας, η σύζυγός του βουλευτής Αχαϊας Χριστίνα Αλεξοπούλου και οι λοιποί συγγενείς. Δεκάδες οι δικηγόροι που έδωσαν το παρών αλλά και πολιτικά πρόσωπα από όλο το φάσμα.

Ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, αντιδήμαρχοι, βουλευτές και πολιτευτές κλπ. Η Τέτη Τζαμαλούκα ήταν πολιτευτής με το ΚΚΕ ωστόσο είχε σχέσεις με όλο το δημοκρατικό πολιτικό φάσμα. Ηταν μάχιμη στην δικηγορία και ιδιαίτερα αγαπητή. Ξεχώριζε για τις γνώσεις, την εμπειρία, την πολιτική άποψη αλλά και το χιούμορ της. Κόρη του αείμνηστου Πατρινού δικηγόρου Βασίλη Τζαμαλούκα και της Πηνελόπης Τζαμαλούκα, υπηρέτησε την δικηγορία και τον πολίτη. Στην νεκρώσιμο ακολουθία χοροστάτησαν ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος και ο Επισκοπος Κερνίτσης Χρύσανθος.

Η απώλειά της αφήνει βαθύ κενό στην οικογένειά της, στους συναδέλφους της και σε όσους τη γνώριζαν μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική της πορεία.