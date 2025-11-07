Αττική Οδός: McLaren έτρεχε με 250 χλμ/ώρα – Αστυνομικός τον σταμάτησε και είπε «πάτα το»

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει προκαλέσει σοκ, καθώς δείχνει μια McLaren να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αττική Οδό, αγγίζοντας – σύμφωνα με την εκπομπή «10 Παντού» – τα 250 χλμ/ώρα.

Η σντίδραση του αστυνομικού όμως να είναι αυτή που δημιουργεί αίσθηση.

Το αυτοκίνητο σταμάτησε η τροχαία για έλεγχο και ο οδηγός βγήκε έξω από αυτό,για να μιλήσει με τους αστυνομικούς.

Ωστόσο, τα όσα ακολούθησαν προκαλούν μεγάλη απορία. Στο βίντεο ακούγεται ένας αστυνομικός να λέει στον οδηγό… «πάτα το» κι εκείνος να ξαναμπαίνει στο αυτοκίνητο και να μην του χαλάει το χατίρι. Αντί λοιπόν να του κόψει κάποιο πρόστιμο, όπως προβλέπεται, ο αστυνομικός όχι απλά δεν τον προειδοποίησε να σταματήσει αλλά τον ενθάρρυνε να τρέξει ακόμα πιο γρήγορα.