Βόλος: 61χρονη «stalker» έστελνε ερωτικά μηνύματα σε 68χρονη

Η ερωτική πολιορκία μίας 61χρονης στον Βόλο, κατέληξε στα δικαστήρια, με την γυναίκα να στέλνει ακατάπαυστα ερωτικά μηνύματα σε μία 68χρονη, πιέζοντάς την να κάνουν ερωτική σχέση.

Η «stalker», που είχε εμμονή με την γυναίκα στον Βόλο, επέμενε μέσα από μηνύματα να συνάψει μαζί της ερωτική σχέση και έφτασε μέχρι και στο σημείο να την παρακολουθεί, τρομάζοντάς την, με την 68χρονη να κάνει καταγγελία στην αστυνομία.

Η ερωτική «πολιορκία» της 68χρονης διήρκησε 3 ολόκληρους μήνες από τις 14 Μαΐου μέχρι και τις 30 Αυγούστου 2022.

Για όλο αυτό το διάστημα, η παθούσα λάμβανε διάφορα μηνύματα, σχεδόν στην πλειοψηφία τους ερωτικού περιεχομένου, όμως αυτό που την οδήγησε στην καταγγελία ήταν όταν η 61χρονη έφτασε στο σημείο να την παρακολουθεί.

Η υπόθεση έφθασε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου το μεσημέρι της Τετάρτης 6 Νοεμβρίου 2025. Η κατηγορούμενη, ισχυρίστηκε στο δικαστήριο πως σκοπός της, μέσω του «βομβαρδισμού» της 68χρονης με ερωτικά μηνύματα, ήταν να καταφέρει να την πείσει «να κάνουν παρέα», καθώς «ήθελε την φιλία της».

Η παθούσα από την άλλη, κατέθεσε στο δικαστήριο πως δεν ήθελε να την ενοχλεί η 61χρονη και με τα όσα της έγραφε και έπραττε, την τρομοκρατούσε.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχη την κατηγορούμενη για την πράξη της απειλής κατά εξακολούθηση, επιβάλλοντάς της ποινή φυλάκισης ενός έτους, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα υπό τον όρο να μην ξανά προσεγγίσει την παθούσα και να διακόψει κάθε επικοινωνία μαζί της.