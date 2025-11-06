Πάτρα: Συγκέντρωση και πορεία υγειονομικών για τη Δημόσια Υγεία - ΒΙΝΤΕΟ

Συγκέντρωση και πορεία πραγματοποίησαν το απόγευμα της Πέμπτης υγειονομικοί στην Πάτρα, διαμαρτυρόμενοι για τα οξυμένα προβλήματα στο δημόσιο σύστημα υγείας.

Γιατροί, νοσηλευτές και εργαζόμενοι από νοσοκομεία και κέντρα υγείας της περιοχής συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Γεωργίου και στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Οι υγειονομικοί διεκδικούν ενίσχυση των δημόσιων δομών με μόνιμο προσωπικό, βελτίωση των συνθηκών εργασίας και αυξήσεις στους μισθούς, ενώ εξέφρασαν την αντίθεσή τους στις ελαστικές μορφές απασχόλησης και στις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών υγείας.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν σωματεία και ενώσεις εργαζομένων, καθώς και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, εκφράζοντας τη στήριξή τους στα αιτήματα των υγειονομικών.