Πάτρα: Μουσική βραδιά έντεχνου, ελαφρολαικού τραγουδιού

Έρχεται ένα νέο σχήμα, με έμπειρους μουσικούς & θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα με τίτλο "Ταξιδεύοντας με τις νότες..." που θα ταξιδέψει το κοινό σε μία μουσική διαδρομή, με έντεχνα, ελαφρολαϊκά και ξένα τραγούδια, που όλοι τραγουδήσαμε και αγαπήσαμε.

Αυτό το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στις 22.00 στο Μηχανουργείον στην οδό Ευμήλου στην Πάτρα.

Το μουσικό σχήμα αποτελείται από τους:

Νίκο Φράγκο : Κιθάρα - Φωνή,

Πασχάλη Μπάση : Κιθάρα,

Αλεξάνδρα Κοσμά : Φλάουτο - Φωνή,

Δημήτρη Σύρο : Φωνή

και Marilia : Φωνή.

Ελάχιστη κατανάλωση 12 ευρώ. Θα σερβίρονται επιλεγμένοι μεζέδες.

Κρατήσεις τραπεζιών 6937492516.

Μηχανουργείο Πολυχώρος Πολιτισμού

Ευμήλου 2-4 (πίσω από τον Ιερό ναό Αγίου Ανδρέα), Πάτρα.