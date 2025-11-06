Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά από την έντονη βροχόπτωση

Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε περιοχές της Κρήτης, που ξέσπασε έντονη βροχόπτωση το απόγευμα της Πέμπτης.

Από τα έντονα φαινόμενα, τα σημαντικότερα προβλήματα μέχρι στιγμής καταγράφηκαν στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με τους δρόμους να μοιάζουν με χειμάρρους ενώ προκλήθηκαν κατολισθήσεις.

Οι δρόμοι στο Ηράκλειο, θυμίζουν ποτάμι, από τις ισχυρές καταιγίδες που πλήττουν την Κρήτη, με την μετακίνηση να είναι δύσκολη ως ακατόρθωτη σε πολλά σημεία.

Ο πλημμυρισμένος ΒΟΑΚ