Κακοκαιρία στην Κρήτη: «Ποτάμια» οι δρόμοι σε Ηράκλειο και Χανιά από την έντονη βροχόπτωση

Προβλήματα αντιμετωπίζει η Κρήτη από τα έντονα φαινόμενα
Οι δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια σε περιοχές της Κρήτης, που ξέσπασε έντονη βροχόπτωση το απόγευμα της Πέμπτης.
Από τα έντονα φαινόμενα, τα σημαντικότερα προβλήματα μέχρι στιγμής καταγράφηκαν στο Ηράκλειο και στα Χανιά, με τους δρόμους να μοιάζουν με χειμάρρους ενώ προκλήθηκαν κατολισθήσεις.
Οι δρόμοι στο Ηράκλειο, θυμίζουν ποτάμι, από τις ισχυρές καταιγίδες που πλήττουν την Κρήτη, με την μετακίνηση να είναι δύσκολη ως ακατόρθωτη σε πολλά σημεία.
Ο πλημμυρισμένος ΒΟΑΚ
Οι ουρανοί άνοιξαν και στα Χανιά το μεσημέρι της Πέμπτης με τους δρόμους να είναι απροσπέλαστοι λόγω του όγκου του νερού, που σε πολλές περιπτώσεις έχει φτάσει σε σπίτια και ξενοδοχεία.
Στο κλειστό γήπεδο Κλαδισού, η στέγη έβαλε νερά τα οποία στάζουν μέσα το παρκέ και στις εγκαταστάσεις.
Οι οδηγοί συνίσταται να είναι πολύ προσεκτικοί και οι κάτοικοι να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους.
