«Βούλιαξε» η Σκιάθος: Ποτάμια οι δρόμοι λόγω της κακοκαιρίας

Ισχυρές πλημμύρες προκλήθηκαν σε όλη τη Σκιάθο το μεσημέρι της Τετάρτης (05.11.2025) λόγω της κακοκαιρίας και των έντονων βροχοπτώσεων που έχουν «χτυπήσει» αρκετές περιοχές της χώρας τις τελευταίες ώρες.

Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο οδικό δίκτυο της Σκιάθου, λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει τα νησιά των Σποράδων και τη Μαγνησία, με αποτέλεσμα οι μετακινήσεις να γίνονται ιδιαίτερα δύσκολες και επικίνδυνες για τους οδηγούς.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί στην περιφερειακή οδό, όπου η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Η κυκλοφορία διεξάγεται με δυσκολία ακόμη και στην περιφερειακή οδό, ενώ σε πολλά σημεία οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ορμητικά ποτάμια.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το SkiathosLife.gr, προβλήματα παρατηρούνται στις περιοχές:

Βασιλιάς (Κασσάνδρα, Ξενοδοχείο)

Αχλαδιές

Κολιός

Αγία Παρασκευή

Το πιο σοβαρό πρόβλημα εντοπίζεται στην περιοχή Πλατανιάς, όπου ρέμα και δρόμος έχουν ουσιαστικά ενωθεί, καθιστώντας τη μετακίνηση σχεδόν αδύνατη για τα οχήματα. Κάτοικοι και επισκέπτες αναφέρουν ότι οι συνθήκες είναι ακραίες και επικίνδυνες, με κίνδυνο ατυχημάτων και καθυστερήσεων.

Οι αρχές έχουν προειδοποιήσει τους οδηγούς να αποφεύγουν τις περιοχές με έντονη κίνηση νερού και να περιορίζουν τις μετακινήσεις μόνο σε επείγουσες ανάγκες. Παράλληλα, συνεργεία βρίσκονται επί ποδός για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και την ασφαλή διέλευση των οχημάτων.

Η κατάσταση στο νησί αποτελεί υπενθύμιση για την επικινδυνότητα των οδών σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία όπου το οδικό δίκτυο βρίσκεται κοντά σε ρέματα ή ρεματιές, τα οποία «φουσκώνουν» και πλημμυρίζουν.

Ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Με ανακοίνωσή του το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου εφιστά στους οδηγούς την προσοχή κατά τη κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Σκιάθου – Κουκουναριών και συγκεκριμένα στις περιοχές Αχλαδιές, Βρωμόλιμνο, Κολιό, Αγ. Παρασκευή και κυρίως Πλατανιά, Τρούλος.

Συνιστάται η αποφυγή μετακινήσεων με συμβατικά οχήματα, καθώς πολλοί δρόμοι παραμένουν δύσβατοι.

Αντίθετα, ο δρόμος προς την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού παραμένει ανοιχτός και, προς το παρόν, δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.

Την ίδια ώρα, βάσει ανακοίνωσης, δεν εκτελείται λόγω των καιρικών συνθηκών το δρομολόγιο του υδροπτέρυγου «Ερατώ» από την Αλόννησο.

Το πλοίο θα εκτελούσε σήμερα δρομολόγιο ωστόσο λόγω των καιρού συνθηκών δεν απέπλευσε από την Αλόννησο.