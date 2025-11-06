Back to Top
ΣΟΨΥ Πάτρας: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Ψυχολόγου Πλήρους Απασχόλησης

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 10 έως & τις 21/11/2025

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στη σύναψη μίας (1) σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Ψυχολόγου ΠΕ διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας. 

Αναλυτικά:

1 Θέση Ψυχολόγου ΠΕ (πλήρους απασχόλησης)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ταχυμεταφορική-courier, από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, στη διεύθυνση του φορέα: Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία, ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74, τκ 26222 Πάτρα, με την ένδειξη «ΨΠΕ11/2025 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ» από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 έως και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΟΨΥ Πάτρας: https://sopsipatron.gr/

 

