ΣΟΨΥ Πάτρας: Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Πρόσληψης Ψυχολόγου Πλήρους Απασχόλησης

Το Σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Σύλλογος για τη Ψυχική Υγεία – ΣΟΨΥ Πάτρας», διαχειριστής της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ψυχικά Πασχόντων – Γέφυρες Ζωής» (βάσει της Γ3β/Γ.Π./72320) προτίθεται να προβεί όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, στη σύναψη μίας (1) σύμβασης ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης Ψυχολόγου ΠΕ διάρκειας 6 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, για τη στελέχωση του Κέντρου Ημέρας.

Αναλυτικά:

1 Θέση Ψυχολόγου ΠΕ (πλήρους απασχόλησης)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς, είτε με ταχυμεταφορική-courier, από υποψηφίους που πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις, στη διεύθυνση του φορέα: Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία, ΣΟΨΥ Πάτρας, Κανάρη 74, τκ 26222 Πάτρα, με την ένδειξη «ΨΠΕ11/2025 ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΠΕ» από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 έως και Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΟΨΥ Πάτρας: https://sopsipatron.gr/