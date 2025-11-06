Back to Top
Αιγιάλεια: Συνελήφθη άνδρας για απόπειρα διάρρηξης και κλοπής σε οικίες

Τι αναφέρει η αστυνομία

Στο Αίγιο, ένας άνδρας συνελήφθη χθες το πρωί από την αστυνομία, καθώς φέρεται να εμπλέκεται σε απόπειρα διάρρηξης και κλοπής σε οικίες στην Αιγιαλεία.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι ενεργώντας από κοινού με τρεις άγνωστους δράστες, προχθές το μεσημέρι, σε περιοχή της Αιγιαλείας, αποπειράθηκαν να διαρρήξουν οικία, ωστόσο έγιναν αντιληπτοί και τράπηκαν σε φυγή, χωρίς να αφαιρέσουν κάτι.

Από την αστυνομική προανάκριση προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος ενεργώντας από κοινού με τρεις άγνωστους δράστες, στις 20-10-2025, διέρρηξε οικία και αφαίρεσε -400- ευρώ, μια κουρευτική μηχανή και ένα κινητό τηλέφωνο, συνολικής αξίας 500 ευρώ.

