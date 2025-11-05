Εντολή Πούτιν για προετοιμασία επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών

Η εποχή της παύσης των πυρηνικών δοκιμών στον κόσμο φαίνεται να φτάνει στο τέλος της.

Την Τετάρτη (05.11.2025), ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, ζήτησε από τους ανώτερους αξιωματούχους του να καταρτίσουν προτάσεις για πιθανή επανέναρξη των πυρηνικών δοκιμών, μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς των δοκιμών αυτών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής τηρήσει τις δεσμεύσεις της βάσει της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT), αλλά τόνισε ότι η Μόσχα θα αντιδράσει «συμμετρικά» εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες ή οποιαδήποτε άλλη πυρηνική δύναμη πραγματοποιήσει δοκιμές. «Αν οι ΗΠΑ επαναλάβουν τις δοκιμές, θα το κάνουμε κι εμείς», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο υπουργός Άμυνας, Αντρέι Μπελούσοφ, υποστήριξε τη θέση αυτή, λέγοντας ότι οι πρόσφατες αμερικανικές δηλώσεις καθιστούν «αναγκαία την προετοιμασία για πλήρους κλίμακας πυρηνικές δοκιμές χωρίς καθυστέρηση». Διευκρίνισε ότι το πεδίο δοκιμών στη Νόβαγια Ζεμλιά, στον ρωσικό Αρκτικό Κύκλο, μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

«Δίνω εντολή στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Άμυνας, στις μυστικές υπηρεσίες και στις συναρμόδιες πολιτικές αρχές να συγκεντρώσουν όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες, να τις αναλύσουν στο Συμβούλιο Ασφαλείας και να παρουσιάσουν συντονισμένες προτάσεις για την ενδεχόμενη προετοιμασία πυρηνικών δοκιμών», ανέφερε ο Πούτιν.

Η τελευταία πυρηνική έκρηξη της Ρωσίας πραγματοποιήθηκε το 1990, επί Σοβιετικής Ένωσης. Έκτοτε, καμία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Συνθήκη CTBT δεν έχει διεξαγάγει δοκιμές: οι Ηνωμένες Πολιτείες σταμάτησαν το 1992, ενώ η Κίνα και η Γαλλία πραγματοποίησαν τις τελευταίες τους δοκιμές το 1996.

Η πιθανή επιστροφή στη λογική των πυρηνικών δοκιμών αναζωπυρώνει τους φόβους για μια νέα στρατηγική κλιμάκωση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο παρατεταμένων στρατιωτικών εντάσεων στην Ουκρανία.