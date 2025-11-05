Παρέμβαση της Π.ΟΜ.Α.μεΑ Δ.Ε. & Ν.Ι.Ν. για την προσβασιμότητα στο 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών

"Η Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή τη δημόσια συζήτηση που έχει αναπτυχθεί τις τελευταίες ημέρες σχετικά με την απουσία βασικών υποδομών προσβασιμότητας στο 13ο Γενικό Λύκειο Πατρών" αναφέρει σε ανακοίνωσή της και συνεχίζει:

"Υπενθυμίζεται ότι η Ομοσπονδία είχε ήδη από τον Αύγουστο του 2024 (Αρ. Πρωτ. 284/21.08.2024) αποστείλει σχετική επιστολή προς τον Δήμαρχο Πατρέων, την Αντιδήμαρχο Παιδείας και Αυτεπιστασίας, καθώς και προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, επισημαίνοντας την ανάγκη τοποθέτησης ανελκυστήρα και κατασκευής προσβάσιμου WC για μαθητές με αναπηρία.

Σήμερα, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Αντώνης Χαροκόπος, επισκέφθηκε το σχολείο προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των σχετικών παρεμβάσεων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διαπιστώθηκε ότι η ράμπα εισόδου χρήζει ανακατασκευής, καθώς δεν πληροί τα πρότυπα ασφαλείας και προσβασιμότητας, ενώ είναι απαραίτητη η δημιουργία δύο θέσεων στάθμευσης για αναπηρικά οχήματα.

Η προσβασιμότητα στα σχολεία δεν αποτελεί πολυτέλεια, αλλά προϋπόθεση ισότητας. Η Π.ΟΜ.Α.μεΑ. Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων θα συνεχίσει να διεκδικεί έμπρακτα την καθολική προσβασιμότητα σε κάθε εκπαιδευτικό χώρο και έχει τη γνώση και τη διάθεση να συνδράμει, όπου χρειαστεί, ώστε να διασφαλιστεί για όλους τους μαθητές, χωρίς αποκλεισμούς.

Με αφορμή το ζήτημα αυτό, επισημαίνεται ότι η δημόσια τοποθέτηση και η άσκηση κριτικής απαιτούν πλήρη γνώση των πραγματικών δεδομένων. Η υπεύθυνη ενημέρωση και η θεσμική συνεργασία αποτελούν τη βάση για την αποτελεσματική επίλυση των ζητημάτων που αφορούν την εκπαιδευτική και κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.

Η Ομοσπονδία ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή του 13ου Γενικού Λυκείου Πατρών, κ. Κωνσταντίνο Καλλίγνωμο, καθώς και τους τεχνικούς για την ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις των έργων."