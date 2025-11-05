Προσωπικός αριθμός: Λήγει σήμερα η προθεσμία για την έκδοσή του

Λήγει σήμερα η παράταση που είχε δοθεί από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για όσους πολίτες επιθυμούν να εκδώσουν μόνοι τους τον Προσωπικό Αριθμό (Π.Α.), το λεγόμενο «ψηφιακό κλειδί» που θα τους συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή.

Ο αριθμός αυτός θα χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δημοσίου, ενώ σταδιακά θα επεκταθεί και σε συναλλαγές με τον ιδιωτικό τομέα, ενισχύοντας έτσι την ψηφιακή ταυτότητα κάθε πολίτη.

Αν κάποιος δεν προχωρήσει μόνος του στην έκδοση του Π.Α., τότε το σύστημα θα επιλέξει τυχαία τα δύο πρώτα ψηφία – τα οποία κανονικά επιλέγει ο ίδιος ο πολίτης – ενώ τα υπόλοιπα ψηφία θα παραχθούν αυτόματα, έτσι ώστε κάθε Προσωπικός Αριθμός να είναι μοναδικός. Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο ψηφίο του αριθμού είναι αλφαβητικό και δημιουργείται επίσης αυτόματα από το σύστημα.

Για την έκδοση της νέας ταυτότητας, είναι απαραίτητο να έχει ήδη εκδοθεί ο Προσωπικός Αριθμός, καθώς αυτός θα αναγράφεται στο πίσω μέρος της. Ο Π.Α. είναι μόνιμος, μοναδικός και αμετάβλητος, ανεξάρτητα από αλλαγές σε στοιχεία όπως η ταυτότητα, ο τόπος διαμονής ή οποιοδήποτε άλλο μητρώο του πολίτη.

Ο Προσωπικός Αριθμός αποτελεί σημαντική μεταρρύθμιση του κράτους, καθώς βοηθά στον εντοπισμό και τη διόρθωση λαθών στα στοιχεία των πολιτών, τα οποία εντοπίζονται μέσα από τα μητρώα του Δημοσίου και αναδεικνύονται μέσω της εφαρμογής myInfo.

Μέχρι σήμερα, έχουν εντοπιστεί 355.265 διαφορές στα στοιχεία πολιτών και 57.919 περιπτώσεις διπλών εγγραφών, με τη διαδικασία διόρθωσης και ταύτισης να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 5.576 προβλήματα σε δημοτολογικά στοιχεία, από τα οποία 2.714 έχουν ήδη διορθωθεί.

Επισημαίνεται ότι κατά την έκδοση του Προσωπικού Αριθμού και προς διευκόλυνση των πολιτών:

Οι πολίτες μπορούν να ελέγχουν τον Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένοι, αξιοποιώντας σχετικά έγγραφα που εκδίδονται εύκολα μέσω gov.gr, όπως το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

Οι γονείς μπορούν να ενημερώνονται για την αυτόματη απόδοση ΑΦΜ στα ανήλικα παιδιά τους μέσω των ψηφιακών εφαρμογών της ΑΑΔΕ.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του pa.gov.gr πολίτες μπορούν να επιβεβαιώνουν τα στοιχεία και να εκδίδουν ΠΑ και για τα προστατευόμενα ανήλικα μέλη τους που διαθέτουν ΑΦΜ.

Πώς εκδίδεται ο Προσωπικός Αριθμός

Η διαδικασία απόδοσης γίνεται μέσω της πλατφόρμας myInfo στο gov.gr.

Εκεί ο πολίτης μπορεί:

να επιλέξει δύο από τα τρία αλφαριθμητικά στοιχεία που προηγούνται του ΑΦΜ του,

να λάβει το τρίτο στοιχείο αυτόματα από το σύστημα, το οποίο λειτουργεί ως ψηφίο ελέγχου,

να αποκτήσει έναν αριθμό 12 ψηφίων που θα είναι μόνιμος και αμετάβλητος σε όλη τη διάρκεια της ζωής του.

Ο Προσωπικός Αριθμός δεν αλλάζει, ακόμη και αν ο πολίτης αλλάξει όνομα, διεύθυνση ή άλλα στοιχεία. Για την έκδοσή του απαιτείται είσοδος με τους κωδικούς Taxisnet και χρήση του κινητού τηλεφώνου που είναι καταχωρημένο στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των δεδομένων.