Μεσολόγγι: Άνδρας περίμενε την δίκη του και υπέστη κρίση επιληψίας- Τραυματίστηκε και δικηγόρος

Η σημερινή ημέρα όμως δεν ήταν καλή για τον νομικό κόσμο

Επιληπτική κρίση φαίνεται να υπέστη ένας άνδρας μέσα στην δικαστική αίθουσα στο Μεσολόγγι ο οποίος βρισκόταν στο ακροατήριο περιμένοντας την σειρά της δίκη του.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο Μεσολογγίου.

Η σημερινή ημέρα όμως δεν ήταν καλή για τον νομικό κόσμο διότι λίγο αργότερα και μια δικηγόρος την ώρα που κατέβαινε τις σκάλες στην κεντρική είσοδο του Δικαστικού Μεγάρου, γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Και η δικηγόρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

