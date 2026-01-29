Γλυφάδα: Προφυλακίστηκε ο 46χρονος πατροκτόνος- Απολογήθηκε χωρίς δικηγόρο

Χωρίς δικηγόρο απολογήθηκε επί δύο ώρες στην 1η τακτική ανακρίτρια Αθηνών ο 46χρονος πατροκτόνος από τη Γλυφάδα και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, μετά την δολοφονία του πατέρα του.

Εκείνος σκότωσε τον 80χρονο πατέρα του 12 χρόνια αφότου είχε σκοτώσει και την μητέρα του.

Ο 46χρονος από τη Γλυφάδα που οδηγήθηκε στη δολοφονία του πατέρα του αντιμετωπίζει τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο άνδρας που αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, είχε επίσης μαχαιρώσει μέχρι θανάτου τη μητέρα του το 2014.

Το δικαστήριο τον καταδίκασε τότε σε 16 χρόνια κάθειρξη (με μειωμένο καταλογισμό), αλλά αφού εξέτασε το 1/4 της ποινής του, αποφυλακίστηκε με τη διάταξη Κοντονή που επι της ουσίας παρέτεινε το Νόμο Παρασκευόπουλου. Ο άνδρας έπρεπε να παραμείνει με εισαγγελική εντολή στο Δρομοκαΐτειο, ωστόσο έμεινε μόλις 11 ημέρες, πριν επιστρέψει ξανά στην κοινωνία χωρίς στενή επιτήρηση.

Το 2023 ο δράστης είχε μετακομίσει από το σπίτι του πατέρα του για να ζήσει μόνος του. Κανείς δεν μπορεί σήμερα να απαντήσει με βεβαιότητα ποιος – και αν παρακολουθούσε αν αυτός ο άνθρωπος λάμβανε πράγματι τη φαρμακευτική του αγωγή.

Το πρωί της Κυριακής γράφτηκε ο τραγικός επίλογος, λίγο μετά τις 08:00, ο 46χρονος έστησε καρτέρι έξω από το σπίτι του πατέρα του στη Γλυφάδα και τον σκότωσε με αλλεπάλληλες μαχαιριές.