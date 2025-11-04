Έφυγε από τη ζωή ο Διονύσης Κουτσουβάς - Θλίψη σε Πάτρα και Αμαλιάδα

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο Διονύσης (Σάκης) Κουτσουβάς, ένας άνθρωπος που άφησε βαθύ αποτύπωμα στην επιχειρηματική και κοινωνική ζωή της Πάτρας, παραμένοντας πάντα δεμένος με την ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αμαλιάδα.

Ο Διονύσης Κουτσουβάς υπήρξε ένας δραστήριος και διορατικός επιχειρηματίας, που πίστευε στη δύναμη της δημιουργίας και της συλλογικής προόδου. Με ήθος, εργατικότητα και πίστη στις αξίες της οικογένειας, πορεύτηκε με συνέπεια σε όλη του τη ζωή. Πατέρας τεσσάρων παιδιών, ανάμεσά τους και η Ιφιγένεια Κουτσουβά, η οποία συνεχίζει με αφοσίωση την οικογενειακή επιχειρηματική διαδρομή, στάθηκε πάντα πλάι στους ανθρώπους του με αγάπη και καθαρότητα.

Γείτονας και φίλος του Νίκου Μπελογιάννη, άνθρωπος με πολιτική σκέψη και κοινωνική ευαισθησία, ο Διονύσης Κουτσουβάς δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στον χώρο των επιχειρήσεων. Επί χρόνια στέλεχος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ενώ το 2023 ήταν υποψήφιος στις αυτοδιοικητικές εκλογές με την «Λαϊκή Συσπείρωση» Ήλιδας.

Όσοι τον γνώρισαν μιλούν για έναν άνθρωπο σεμνό, ακέραιο, που αντιμετώπιζε τη ζωή με αξιοπρέπεια και νηφαλιότητα. Άφησε πίσω του όχι μόνο την οικογένειά του, αλλά και ένα φωτεινό παράδειγμα εργατικότητας, ανθρωπιάς και κοινωνικής προσφοράς.

Σύμφωνα με την επιθυμία του, η σορός του θα αποτεφρωθεί, όπως ο ίδιος είχε ζητήσει.