Co2gether: Διοργάνωση Φιλανθρωπικής συναυλίας υπέρ των πυρόπληκτων Αχαΐας

Φιλανθρωπική Συναυλία για τους Πυρόπληκτους της Αχαΐας διοργανώνει η Co2gether, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών.

Θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου, ώρα έναρξης 20.00 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών.

Με ξεχωριστή συμμετοχή εθελοντών πυροσβεστών και πυρόπληκτων της Αχαΐας.

Εξασφαλίστε τα εισιτήριά σας στα σημεία πώλησης στην Πάτρα:

Co2gether (Κολοκοτρώνη 65), Βιβλιοπωλείο Πίξελ (Κανάκαρη 185), Ζαχαροπλαστείο Μουσελίν (Φιλοποίμενος 23), Καφέ Si Doux (Πατρέως 13–15).

ή τώρα στο παρακάτω link: https://www.more.com/…/filanthropiki-synaulia-gia-tous…

Συμμετέχουν:

Λένα Σουρμελή, Σοπράνο

Έλενα Φέντκο, Πιανίστα

Παιδική Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

Χορωδία Παραδοσιακού τραγουδιού «Ροές»

BelCantes & Belles Αγίου Ανδρέα Εγλυκάδας Πάτρας

Παιδική Χορωδία Συλλόγου γονέων & κηδεμόνων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κ. Αχαΐας

Δημοτικό Σχολείο Καμινίων

Περί Χορού Εμμέλεια



"Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση των πυρόπληκτων οικογενειών της Αχαΐας. Κάθε εισιτήριο είναι μια πράξη αγάπης. Ελάτε να ενώσουμε φωνές, ψυχές και καρδιές για έναν κοινό σκοπό. Αγοράστε έγκαιρα το εισιτήριό σας, καθώς την ημέρα διεξαγωγής της συναυλίας θα υπάρχει περιορισμένος αριθμός", αναφέρει η ανακοίνωση της Co2gether.