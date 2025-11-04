Back to Top
Πάτρα: Παρουσιάζεται το βιβλίο του Διονύση Ζακυνθινού «Όλα τριγύρω αλλάζουνε»

Tη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου

Παρουσίαση του βιβλίου του δημοσιογράφου Διονύση Ζακυνθινού με τίτλο «Όλα τριγύρω αλλάζουνε» διοργανώνουν οι εκδόσεις Το Δόντι τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025 στις 7:30 μ.μ. στον Δικηγορικό Σύλλογο Πατρών (Φιλοποίμενος 24, 3ος όροφος).

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι δημοσιογράφοι Γιώτα Κοντογεωργοπούλου και Κωνσταντίνος Μάγνης και ο Θέμης Μπάκας, οικονομικής αναλυτής στεγαστικής πολιτικής. Θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Αβραμίδης.

Ο Διονύσης Ζακυνθινός με το βιβλίο του στήνει και μας συστήνει την Πάτρα με εξήντα κομμάτια παζλ.

Εξήντα κείμενα για τις ξεχασμένες γωνιές της πόλης, τις προοπτικές της, τα προβλήματά της. Από το κυκλοφοριακό έως την πολιτιστική της ταυτότητα και από το Πατρινό Καρναβάλι μέχρι τον τουρισμό, ο συγγραφέας συνθέτει ένα ψηφιδωτό παρατηρήσεων και στοχασμών.

Πρόκειται για άρθρα που δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες «Πελοπόννησος» και «Γνώμη» της Πάτρας κατά την περίοδο 2015-2025 και, παρ’ ότι αντλούν αφορμές από την επικαιρότητα και τη συγκυρία, αγγίζουν ζητήματα διαχρονικά για την πόλη. Με ήπιο τόνο διατηρεί το βλέμμα του σταθερά στραμμένο στο ουσιώδες: πώς η Πάτρα μπορεί να βελτιωθεί.

Ο Διονύσης Ζακυνθινός γεννήθηκε το 1968 στην Πάτρα. Από το 1993 ασκεί το επάγγελμα του δημοσιογράφου, εργαζόμενος ως ρεπόρτερ, πολιτικός συντάκτης, αρθρογράφος στον Τύπο και σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα της Πάτρας. Μιλάει αγγλικά και γαλλικά. Είναι μέλος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωνικού Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

