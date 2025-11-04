Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το διπλό ραντεβού στο Μαξίμου και η πριβέ δεξίωση που θα παραθέσει

«Κάθε μέρα, αυτή η ομάδα υποστηρίζει τα επιχειρηματικά συμφέροντα των ΗΠΑ, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, εμβαθύνει τους αμυντικούς μας δεσμούς και πολλά άλλα!», κατέληξε η Πρεσβεία και ενώ η νέα Πρέσβειρα αντάλλαξε απόψεις με το προσωπικό και χθες το απόγευμα στην πρεσβευτική κατοικία, μνημονεύοντας ιδιαίτερα την προετοιμασία που είχε προηγηθεί της άφιξής της.

Συναντήσεις εργασίας Ήδη, η κυρία Γκιλφόιλ βρέθηκε ήδη χθες το πρωί στην έδρα της διπλωματικής Αρχής των ΗΠΑ, στην Πλατεία Μαβίλη, σε μια συνάντηση γνωριμίας με το προσωπικό της, με τον λογαριασμό της Πρεσβείας να μεταδίδει πως «η νεοαφιχθείσα Κίμπερλι Γκιλφόιλ συναντήθηκε σήμερα με την ομάδα στην αποστολή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, μοιραζόμενη ότι η διαρκής δύναμη της σχέσης ΗΠΑ-Ελλάδας πηγάζει από τη δέσμευση και την αφοσίωση του προσωπικού της Αποστολής».

Στις 12:40 σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να υποβάλλει τα διαπιστευτήριά της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ , αναλαμβάνοντας πλέον με κάθε επισημότητα τα νέα της καθήκοντα.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Newly arrived <a href="https://twitter.com/USAmbassadorGR?ref_src=twsrc%5Etfw">@USAmbassadorGR</a> Kimberly Guilfoyle met with the team at the U.S. Mission to Greece today, sharing that the enduring strength of U.S.-Greece relationship stems from the commitment and dedication of the Mission's staff. Every day, this team advocates for U.S. business… <a href="https://t.co/wT4cuER7Ca">pic.twitter.com/wT4cuER7Ca</a></p>— U.S. Embassy Athens (@USEmbassyAthens) <a href="https://twitter.com/USEmbassyAthens/status/1985368165358969312?ref_src=twsrc%5Etfw">November 3, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Έχοντας πραγματοποιήσει τις πρώτες συσκέψεις εργασίας με τους συνεργάτες της χθες, η κυρία Γκιλφόιλ θα μεταβεί αμέσως μετά τη σημερινή τελετή των διαπιστευτηρίων από το Προεδρικό Μέγαρο στο νεοκλασικό της Βασιλίσσης Σοφίας, προκειμένου να συναντηθεί νωρίς το μεσημέρι με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, καθώς αντίγραφο των διαπιστευτηρίων κατατίθεται, ως είθισται, προς το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το διπλό ραντεβού

Κατόπιν αυτών, αύριο η νέα Πρέσβειρα των ΗΠΑ θα περάσει, κατά πληροφορίες, για πρώτη φορά το πρωί το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου, προκειμένου να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εντός της αυριανής ημέρας, όμως, η κυρία Γκιλφόιλ αναμένεται να βρεθεί και δεύτερη φορά, αυτή τη φορά το απόγευμα, στην έδρα της κυβέρνησης, συνοδεύοντας τους δύο Υπουργούς της διοίκησης Τραμπ, Νταγκ Μπέργκμαν και Ενέργειας Κρις Ράιτ αντίστοιχα.

Προς τιμήν, τους, άλλωστε, η κυρία Γκιλφόιλ θα παραθέσει ιδιωτική δεξίωση αύριο το βράδυ στην πρεσβευτική κατοικία, λίγα εικοσιτετράωρα δηλαδή μετά την άφιξή της στην Αθήνα, ενώ αναμένεται να απευθυνθεί στο ελληνικό κοινό στη διάρκεια της διοργάνωσης της 6ης Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), την οποία διοργανώνουν από κοινού το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και το Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου, στις 6-7 Νοεμβρίου, στο Ζάππειο.

Άρωμα γυναίκας

Εν τω μεταξύ, η κυρία Γκιλφόιλ θα επιδώσει τρίτη στη σειρά σήμερα τα διαπιστευτήριά της προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα, μετά τις νέες Πρέσβεις του Βασιλείου της Νορβηγίας, Χάρριετ Μπεργκ και του Καναδά Sonya Thissen.

Η Χάρριετ Μπεργκ διετέλεσε, μεταξύ άλλων, Διευθύντρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Δημοκρατίας και Ισότητας των Φύλων στο υπουργείο, στο Όσλο, αλλά και Γενική Πρόξενος στη Νέα Υόρκη, ενώ έχει υπηρετήσει ως Αναπληρώτρια Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας την περίοδο 1997-2000. Η ίδια έχει εργαστεί επί χρόνια και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού από το Πανεπιστήμιο Columbia. Μάλιστα, έσπευσε με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα να απευθυνθεί προς τις Ελληνίδες και τους Έλληνες με την ευκαιρία ανάληψης των καθηκόντων της.

Την ίδια στιγμή, η νέα Πρέσβειρα του Καναδά, Σόνια Θίσσεν εντάχθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών και Διεθνούς Εμπορίου της χώρας της το 1995. Από το 2009 έως το 2013, διετέλεσε αναπληρώτρια επικεφαλής πρωτοκόλλου του Καναδά, υπεύθυνη για επισκέψεις υψηλού επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς και Παραολυμπιακούς Αγώνες του Βανκούβερ το 2010. Στο εξωτερικό, έχει υπηρετήσει στη Γαλλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο.