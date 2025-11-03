«Ήταν άνθρωπος εμπιστοσύνης και βίαζε την αδερφή μου»- Συγκλονίζει η κατάθεση της πρώην συντρόφου του κατηγορούμενου ηθοποιού

Σε ένα έντονα φορτισμένο συναισθηματικά κλίμα που προκάλεσε η περιγραφή περιστατικών γύρω από όσα της μετέφερε η αδελφή της, αλλά και γύρω από τις προσωπικές της εμπειρίες, γνωστή ηθοποιός με διεθνή καριέρα κατέθεσε ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τη σεξουαλική κακοποίηση κατά της μικρότερης -ανήλικης τότε- αδελφής της.

Στην ακροαματική διαδικασία βρέθηκε και ο διεθνούς εμβέλειας σκηνοθέτης Γιώργος Λάνθιμος, καθώς μεταξύ των μαρτύρων είναι και η σύζυγός του.

Η ηθοποιός, κάτω από το βλέμμα του κατηγορούμενου ηθοποιού, αναφέρθηκε στις σοκαριστικές στιγμές που βίωσε όταν ενημερώθηκε πως ο πρώην σύντροφός της, με τον οποίο διατηρούσε καλές σχέσεις, είχε βιάσει την έφηβη αδελφή της κι ενώ αντιμετώπιζε ζητήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Όπως κατέθεσε, η αδελφή της τής εκμυστηρεύτηκε ότι είχε βιαστεί το 2015, μετά τον χωρισμό της μάρτυρα από τον κατηγορούμενο, με αποτέλεσμα η τελευταία να περιέλθει σε κατάσταση σοκ. «Καταλαβαίνω εκ των υστέρων γιατί είχε αυτή τη συμπεριφορά. Ο κατηγορούμενος ήταν ένας άνθρωπος εμπιστοσύνης, του σπιτιού, τη βίαζε και ήταν ο λόγος που ήταν χάλια …» ανέφερε και πρόσθεσε πως πρόκειται για πληθώρα επιθέσεων για τις οποίες έμαθε σταδιακά από την αδελφή της.

Σε άλλο δε σημείο της κατάθεσης, υποστήριξε πως δεν είχε καταλάβει τίποτα, αφού ο κατηγορούμενος ήταν μέλος της οικογένειάς της και θεωρούσαν πως είχε τον ρόλο του αδελφού. Όταν δε η μάρτυρας τηλεφώνησε στον κατηγορούμενο για να τον θέσει προ των ευθυνών του, εκείνος σύμφωνα με την ίδια, τής είπε “ξέρεις πως είμαι μου άρεσε το σώμα της. Πώς κανείς έτσι…”, χωρίς να αρνηθεί κάτι.

Η ηθοποιός κατέθεσε και για τις προσωπικές της καταγγελίες περί βιασμού από τον ίδιο κατηγορούμενο, που ανέφερε ότι έλαβαν χώρα ενώ βρίσκονταν σε ερωτική σχέση και παράλληλα ήταν ο δάσκαλος υποκριτικής της, αλλά για τις οποίες έχει εκδοθεί απαλλακτικό βούλευμα. «Θεωρούσα ότι αυτά που συνέβησαν σε εμένα έγιναν μόνο σε εμένα» υποστήριξε, καταθέτοντας ότι «με υποχρέωνε να κάνουμε σεξ και να πω τον μονόλογο εκείνη την ώρα…Ήμασταν σύντροφοι».

Πρόεδρος: Υπήρχε άγραφος κώδικας πως πρέπει να ανέχονται διάφορα οι κοπέλες;

Μάρτυρας: Υπήρχαν πολλοί κακοποιητικοί καθηγητές αλλά να βιαστείς όχι… Εγώ την πρώτη φορά ένιωσα πως μάλλον φταίω, ότι το προκάλεσα με κάποιο τρόπο και εκείνος «έλεγε κοίταξε τι μου κάνεις».

Υπενθυμίζεται ότι, στο εδώλιο κάθεται ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και τραγουδιστής, κατηγορούμενος για βιασμό και απόπειρα βιασμού κατ’ εξακολούθηση, που φέρεται να διέπραξε σε βάρος δύο γυναικών, τον Αύγουστο του 2013 και τον Δεκέμβριο του 2012, αντίστοιχα.