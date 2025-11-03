Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Alco: Η διαφορά ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- Πώς κινούνται οι αναποφάσιστοι

Στην δημοσκόπηση της Alco για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha η Νέα Δημοκρατία σημειώνει πτώση, την οποία όμως δεν καρπώνονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων είναι τα ακόλουθα:

ΝΔ 23,3%
ΠΑΣΟΚ 11,7%
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ 8,9%
ΚΚΕ 7,1%
ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 6,4%
ΣΥΡΙΖΑ 5%
ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ 3,4%
ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2.5%
ΜέΡΑ25 2,4%
ΝΙΚΗ 2%
ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 1,4%
ΑΛΛΟ ΚΟΜΜΑ 4,4%
ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ 21,5%

Στο ερώτημα πως αυτοπροσδιορίζονται οι αναποφάσιστοι τα ποσοστά είναι τα εξής:
Δεξιοί 7%
Κεντροδεξιοί 23%
Κεντρώοι 23%
Κεντροαριστεροί 13%
Αριστεροί 5%
Τίποτα 23%
Δξ/Δα 6%

Ηλικιακά οι αναποφάσιστοι
17-24 6%
25-34 32%
45-64 44%
65+ 18%

Το 83% θεωρεί πως υπάρχει κρίση θεσμών, το 11% όχι και 6% δεν ξέρω δεν απαντώ.

Στο ερώτημα για το ποιος ευθύνεται για την κρίση θεσμών το 34% λέει η κυβέρνηση, το 31% όλα τα κόμματα, το 18% τα πρόσωπα που τους εκπροσωπούν και το 12% η υπερβολή στα ΜΜΕ.

Στο πως αξιολογούν θεσμούς όπως η Δικαιοσύνη, η Βουλή, η Κυβέρνηση και τα Κόμματα τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα:

Δικαιοσύνη
43% καθόλου
34% λίγο
20% αρκετά
1% πολύ

Βουλή
48% καθόλου
22% λίγο
14% αρκετά
2% πολύ

Κυβέρνηση
52% καθόλου
26% λίγο
18% αρκετά
2% πολύ

Κόμματα
50% καθόλου
37% λίγο
10% αρκετά

Στο ερώτημα για τα μέτρα της κυβέρνησης για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη το 50% λέει διαφωνώ, το 39% συμφωνώ και ένα 11% δεν ξέρω/δε απαντώ.

