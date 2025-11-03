Πάτρα: Μουσικοποιητική βραδιά αφιερωμένη στο Νικηφόρο Βρεττάκο, στη μνήμη Δημ. Δραγγανά

Την εκδήλωση διοργανώνει η Κοινο_Τοπία στο θέατρο Αγορά, το Σάββατο 8/11/2025 στις 19.30
Η Εταιρεία Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία (www.koinotopia.gr) στα πλαίσια της προαγωγής του Πολιτισμού διοργανώνει εκδήλωση αφιερωμένη στον ποιητή που οραματίστηκε τη συναδέλφωση των λαών Νικηφόρο Βρεττάκο στη μνήμη Δημήτρη Δραγγανά το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 στις 7.30 μμ.
Η εκδήλωση με τίτλο ‘‘Με το άσβεστο φως της αγάπης και της ειρήνης’’ θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο Αγορά, στην οδό Καραισκάκη 149, ισόγειο, στην Πάτρα. Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τα έσοδα θα διατεθούν στους πυρόπληκτους Αχαίας του 2025.
Για τη συμμετοχή σας στην εκδήλωση λόγω περιορισμένου αριθμού θέσεων είναι απαραίτητη η κράτηση στη γραμματεία του συλλόγου στο 2610.622250 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11-2 μμ και Πέμπτη, Παρασκευή 7-9 μμ) & στο 2610.277171 τις υπόλοιπες ώρες, καθώς και στο info@koinotopia.gr. Θα ισχύσει σειρά προτεραιότητας στις δηλώσεις.
Η εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον ξεχωριστό φίλο και συνεργάτη της Κοινο_Τοπίας, Δημήτρη Δραγγανά που τόσο πρόωρα έφυγε από τη ζωή τον Αύγουστο του 2024 αφήνοντας ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην οικογένεια του, στους φίλους του αλλά και στην κοινωνία.
Την επιμέλεια της εκδήλωσης έχει η εκπαιδευτικός και εμψυχώτρια Αλέκα Ράπτη. Συντελεστές της όμορφης αυτής εκδήλωσης θα είναι ο Ανδρέας Λάζαρης Διδάκτωρ Νεοελληνικής Φιλολογίας, ποιητής, στη θεατρικοποίηση αποσπασμάτων του ‘‘Προμηθέα’’ η Θεανώ Κανελλάκη, ο Αλέξης Γκλαβάς και η Αλέκα Ράπτη, η Ελληνίδα συνθέτρια Πηγή Λυκούδη καταξιωμένη δημιουργός με πολλές διακρίσεις στο συνθετικό και εκπαιδευτικό έργο, η Κατερίνα Σουρμελή στο φλάουτο και η ερμηνεύτρια Άννη Ονουφρίου.
Στην εκδήλωση θα παρουσιαστούν αποσπάσματα από τα έργα του Βρεττάκου ο ‘‘Προμηθέας ή το παιχνίδι μιας μέρας’’ (1978), το λυρικό δοκίμιο ‘‘Δύο άνθρωποι μιλούν για την ειρήνη του κόσμου’’ (1949), ‘‘Η λειτουργία κάτω από την Ακρόπολη’’ το δεύτερο συνθετικό ποιητικό έργο του (1981) που το ανέβασε ο Κατράκης στο Ηρώδειο καθώς και υπέροχα μελοποιημένα ποιήματα.
Πρόθεση όπως αναφέρει η εμπευστής και δημιουργός της εκδήλωσης Α. Ράπτη είναι να ντύσει κινηματογραφικά και θεατρικά το έργο του Βρεττάκου για να είναι πιο εύληπτο και να μπορεί το κοινό να διεισδύσει βαθιά στο πνεύμα του ποιητή.
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος (1912-1991) υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές που η εσωτερική του φύση εκφράζει με λυρικό πλούτο και βασανιστική ανάλυση τον πόνο και την αδικία του κόσμου. Πότε απλά συναισθηματικός, πότε κοινωνικός ποιητής, πότε αντιτυρρανικός και λάτρης της αρετής, της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ελευθερίας, πότε θαυμαστής ανεπανάληπτος του αρχαίου κόσμου, πότε μεγαλόστομος ανθρωπιστής, μας χάρισε μια ποίηση που συνδυάζει τη γλωσσική στιλπνότητα με τη φιλοσοφική ανησυχία, η οποία είναι πραγματικά μοναδική.
Ο Δημήτρης Δραγγανάς.
