Ο απολογισμός του Προέδρου της ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ Αντώνη Κουνάβη- «Δράσεις παντού και επιτυχή αποτελέσματα»

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, ανέφερε ότι πρώτο μέλημα ήταν "να δημιουργήσουμε το σπίτι της κάθε νεοδημοκράτισσας και του κάθε νεοδημοκράτη, στον χώρο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή".

Στην αρχή της τοποθέτησής του αναφέρθηκε στη "φιλοσοφία" του κόμματος της ΝΔ ενώ υποστήριξε ότι "το 2021 παραλάβαμε μια κομματική οργάνωση η οποία βρισκόταν σε τέλμα. Στην ουσία δεν παραλάβαμε απολύτως τίποτα. Οι συνεργάτες μου κι εγώ από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων μας είχαμε απευθυνθεί σε όλους τους φίλους και τα μέλη της ΝΔ, λέγοντας πως σε πολύ λίγους μήνες όλοι τους θα είναι υπερήφανοι για την κομματική οργάνωση στην Αχαΐα".

Συμπληρώθηκαν πριν λίγες μέρες τέσσερα χρόνια από την εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και με την ευκαιρία αυτή νωρίτερα στα γραφεία της Οργάνωσης ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Ε.Π. Αντώνης Κουνάβης περιστοιχιζόμενος από τα μέλη του προεδρείου Κώστα Ρηγόπουλο, Έντζυ Σταματάκη κατά την διάρκεια συνέντευξης τύπου παρουσίασε τον απολογισμό.

Σε απολογισμό των δράσεων και παρεμβάσεων της Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας, προχώρησε σήμερα ο Πρόεδρος της ΔΕΕΠ Αχαΐας Αντώνης Κουνάβης .

Αναλυτικά ο κ. Κουνάβης ανέφερε:

«Με εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας, πίστη στη στρατηγική μας και αισιοδοξία, αναλάβαμε τον Οκτώβριο του 2021 με την στήριξη των μελών, την επανεκκίνηση της Οργάνωσης στην Αχαΐα. Αφοσιωμένοι όλοι στην Νέα Δημοκρατία που «γεννήθηκε» από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμανλή και τους άξιους συνεργάτες του , σε κρίσιμες – για την πατρίδα – συνθήκες και σήμερα αποτελεί την κυρίαρχη πολιτική δύναμη στη χώρα μας με Πρωθυπουργό και ηγέτη τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η Νέα Δημοκρατία: Πιστεύει στο έθνος , Πιστεύει στην ειρηνική συμβίωση των λαών και καταδικάζει κάθε πράξη βίας και αυθαιρεσίας , Πιστεύει στην κοινοβουλευτική δημοκρατία, που μάχεται για την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου , Πιστεύει στην ελεύθερη δημοκρατική οικονομία , Πιστεύει στην κοινωνική δικαιοσύνη , Πιστεύει στις ιστορικές ρίζες και τις δυνατότητες της χώρας , Πιστεύει ότι η θέση της Ελλάδας είναι στον δυτικό κόσμο και στην ιδέα της Ενωμένης Ευρώπης , Πιστεύει και εργάζεται ώστε οι Έλληνες να είναι ίσοι όχι μόνον έναντι του νόμου, αλλά και έναντι των ευκαιριών. Νοιαζόμαστε για όλους τους Έλληνες.

Συναισθανόμενοι όλοι τις βαριές μας ευθύνες έναντι της Παράταξης και των Μελών τέσσερα χρόνια τώρα ξετυλίγουμε καθημερινά τις δράσεις μας σε ολόκληρο τον Νομό και τα αποτελέσματα της δημόσιας πολιτικής μας είναι πλέον σε όλους ορατά. Τυπικά την Οργάνωση αναλάβαμε μετά τις εσωκομματικές εκλογές το 2021, αλλά ουσιαστικά δύο χρόνια νωρίτερα στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Διαπιστώσαμε τότε την ανυπαρξία της Δ.Ε.Ε.Π και σαράντα μέρες πριν τις εκλογές, στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης αναλάβαμε χωρίς να έχουμε οποιαδήποτε θέση ευθύνης όλο το βάρος της προεκλογικής περιόδου.

Δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο Εκλογικό Κέντρο 210 τμ. στην Πάτρα, λειτουργήσαμε ένα εκλογικό περίπτερο στην πλατεία Γεωργίου, τέσσερα περιφερόμενα κιόσκια σε πλατείες των πρώην Δήμων που συνενώθηκαν με την Πάτρα, διοργανώσαμε την κεντρική ομιλία του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Κυριάκου Μητσοτάκη, πραγματοποιήσαμε ανοιχτές συγκεντρώσεις σε συνοικίες της πόλης, επτά κλιμάκια εθελοντών και στελεχών επισκέφθηκαν περισσότερες από εκατό πενήντα κοινότητες διανέμοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, ψηφοδέλτια και συνομιλώντας με τους πολίτες. Όλα αυτά σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας με παράλληλες δράσεις, μια μεγάλη ανοιχτή συγκέντρωση δυο μέρες πριν τις εκλογές στην Πάτρα καθώς και τον ορισμό 560 εκλογικών αντιπροσώπων και εποπτών. Επιστρατεύτηκαν εκατό είκοσι δοκιμασμένα στελέχη και έδωσαν αυτή την σκληρή μάχη μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, αντικαθιστώντας αυτούς που είχαν την ευθύνη εκ της θέσεως τους για τις εκλογές, αλλά στην κρίσιμη μάχη ήταν απόντες.

Μετά τις εσωκομματικές εκλογές της 23ης Οκτωβρίου 2021 παραλάβαμε την Οργάνωση σε ανυπαρξία, σε ασφυξία , τα γραφεία είχαν μεταφερθεί σε ανήλιο χώρο 22 τμ., τα όργανα της Δ.Ε.Ε.Π. δεν συνεδρίαζαν και γενικά επικρατούσε μία εικόνα μίας ανυπόληπτης οργάνωσης χωρίς αρχή και τέλος .

Σήμερα τέσσερα χρόνια μετά απευθυνόμαστε στα στελέχη και μέλη της Νέας Δημοκρατίας , τους κοιτάμε στα μάτια και παρουσιάζουμε τον απολογισμό του έργου που έγινε κατά την διάρκεια της θητείας μας.

Η Δ.Ε.Ε.Π Ν.Δ Αχαΐας σε συνεργασία με τους κατά σειρά Γραμματείς της Πολιτικής μας Επιτροπής Παύλο Μαρινάκη, Μαρία Συρεγγέλα και Κώστα Σκρέκα , τον Υφυπουργό και τους Βουλευτές του Νομού μας και τον Γραμματέα Οργανωτικού Στέλιο Κονταδάκη αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους τρόπους επικοινωνίας και επαφής με την κοινωνία παραδοσιακούς και σύγχρονους. Επειδή όμως τα κόμματα δεν είναι μόνο δεξαμενές σκέψης συνεχίζουμε την ανάδειξη ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων προτάσεων μέσα από συλλογικές διαδικασίες με τη συμβολή όσο το δυνατόν περισσότερων μελών και φίλων. Στεκόμαστε δίπλα στην κυβέρνηση και υποστηρίζουμε το έργο της με νηφάλιο λόγο χωρίς κραυγές επενδύοντας στο πολιτικό επιχείρημα , εξειδικεύοντας τις πρωτοβουλίες της και προβάλλοντας τα αποτελέσματα της δημόσιας πολιτικής της.

Ενδεικτικά τα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας της θητείας της Δ.Ε.Ε.Π. υπό την προεδρεία του Αντώνη Κουνάβη οι κύριες πρωτοβουλίες, παρεμβάσεις και δράσεις ήταν :

• Διαδοχικές επισκέψεις και συναντήσεις στην Γενική Γραμματεία του κ.Πρωθυπουργού, με Υπουργούς, Αναπληρωτές και Υφυπουργούς καθώς και Διοικητές Οργανισμών για την προώθηση – επίλυση χρονιζόντων προβλημάτων και την επίσπευση αναπτυξιακών έργων για την Αχαΐα.

• Δημιουργήσαμε υπερσύγχρονα γραφεία της Διοικούσας Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας στην Πάτρα , που κατά γενική ομολογία είναι τα καλύτερα στην Ελλάδα, με καθημερινή (πρωί – απόγευμα) λειτουργία.

• Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και είκοσι πέντε ομιλίες διαλόγου στα γραφεία μας με ομιλητές τους Υπουργούς, Αναπληρωτές Υπουργούς και Υφυπουργούς που με κατά σειρά ήταν οι κ.κ. Χρήστος Σταϊκούρας, Κωστής Χατζιδάκης, Κώστας Καραμανλής ,Παύλος Μαρινάκης, Μάκης Βορίδης, Κώστας Σκρέκας, Νίκος Δένδιας, Θάνος Πλεύρης, Χρίστος Δήμας, Νίκος Παπαθανάσης, Λευτέρης Αυγενάκης, Τάκης Θεοδωρικάκος, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Δόμνα Μιχαηλίδου, Νίκη Κεραμέως, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Ντόρα Μπακογιάννη, Ανδρέας Νικολακόπουλος, Γιώργος Καραγιάννης, Νίκος Γιατρομανωλάκης, Σοφία Ζαχαράκη, Ζέτα Μακρή, Κώστα Κατσαφάδου, Θοδωρή Ρουσσοπούλου και Εύη Χριστοφιλλοπούλου.

• Ανοίξαμε την Οργάνωση στην κοινωνία και πραγματοποιήσαμε διακόσιες και πλέον συναντήσεις και συσκέψεις στα γραφεία μας με την συμμετοχή εκπροσώπων Φορέων, Παραγωγικών και Επιστημονικών Συλλόγων. Συζητήσαμε μαζί τους , ακούσαμε την φωνή τους και μεταφέραμε τα αιτήματα και τις προτάσεις τους στους αρμόδιους υπουργούς και στην κεντρική διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας.

• Πραγματοποιείται τακτικά ανά μήνα συνεδρίαση του κορυφαίου οργάνου της Δ.Ε.Ε.Π. Ν.Δ. Αχαΐας και τα μέλη έχουν αναλάβει τους εξής Τομείς: στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας, πολιτικής προστασίας, υπαίθρου και περιφέρειας, εργασίας, κοινωνικής αλληλεγγύης και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εκλογικής ετοιμότητας, αγροτικής ανάπτυξης, συνδικαλισμού, τοπικής αυτοδιοίκησης, οικογενειακής πολιτικής και ισότητας φύλων, παραγωγικών και επιστημονικών φορέων, τομεάρχης μεταφορών, εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

• Ορισμός 22 Τομεαρχών που καλύπτουν όλους τους Τομείς δράσης και είναι: Υγείας, Εθνικής Αμυνας, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Παιδείας, Ψηφιακής Πολιτικής, Δημόσιας Τάξης, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Ενέργειας, Ναυτιλίας, Αθλητισμού, Τουρισμού, Γυναικών, Ενεργοποίησης και Αξιοποίησης Μελών, Οικολογίας και Περιβάλλοντος, Οργανωτικού και Τοπικών Οργανώσεων, Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Εθελοντισμού, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πολιτισμού, Καινοτομίας και Νέων Τεχνολογιών, Εστίασης και Αναψυχής.

• Συγκροτήθηκαν και λειτουργούν 22 Τομείς στους οποίους συμμετέχουν 320 στελέχη , μέλη της Οργάνωσης. Τακτικές Συνεδριάσεις , στοχευμένες δράσεις και παρεμβάσεις.

• Εξακόσιες πενήντα παρεμβάσεις στα ΜΜΕ Αχαΐας (δελτία τύπου για θέματα επικαιρότητας κ.α.) , αναβάθμιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook – Blog).

• Εκδηλώσεις Αγάπης κάθε χρόνο την περίοδο των εορτών των Χριστουγέννων και του Πάσχα σε ιδρύματα της πόλης, στο Κέντρο Κράτησης Κρατουμένων Αγίου Στεφάνου , καθώς και σε τριάντα μονογονεϊκές οικογένειες.

• Στήριξη μαθητών την αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και προσφορά εκατό σχολικών τσαντών.

• Επτά εκστρατείες εγγραφής νέων μελών στη Νέα Δημοκρατία με εντυπωσιακά αποτελέσματα.

• Δημιουργία πυρήνων στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Δημοτικά Διαμερίσματα της Αχαΐας.

• Στήριξη Ειδικών Κομματικών Οργανώσεων σε εκλογικές διαδικασίες (Συλλόγων , Σωματείων κ.α.).

• Συγκεντρώσεις και πορεία κάθε χρόνο για την επέτειο του Πολυτεχνείου. Κατάθεση στεφάνου.

• Εκδηλώσεις στα γραφεία μας για τις επετείους 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου.

• Τέσσερις Πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις στην Πάτρα με ομιλητές τους υπουργούς Κώστα Χατζηδάκη, Χρήστο Σταϊκούρα, Νίκη Κεραμέως , Νίκο Δένδια.

• Πρωτοβουλία επανεργοποίησης παλαιών μελών και υποδοχής νέων μελών και εθελοντών. Συγκροτήθηκαν αντίστοιχες επιτροπές.

• Ουσιαστική στήριξη σε πρωτοβουλίες της ΟΝΝΕΔ Αχαΐας και της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Αχαΐας .

• Συχνές ενημερώσεις και επικοινωνία με τα μέλη της Οργάνωσης. Συναντήσεις στα γραφεία μας και ανταλλαγή απόψεων – προτάσεων.

• Φιλανθρωπική εκδήλωση γυναικών σε συνδιοργάνωση με το τμήμα γυναικών και ομιλητή την Υπουργό Νίκη Κεραμέως, τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν στον Πρέσβη της Ουκρανίας για τον δοκιμαζόμενο λαό μετά από την ρωσική εισβολή.

• Πρώτη πολιτική εκδήλωση μετά από 35 χρόνια στον Δήμο Ερυμάνθου με ομιλητή τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Γιώργο Στύλιο. Τιμητικές διακρίσεις ιδρυτικών στελεχών και ειδικότερα του Βενιζέλου Σωτηρακόπουλου και του αείμνηστου Κώστα Τομαρά.

• Μετά από σαράντα χρόνια πραγματοποιήθηκε πολιτική εκδήλωση για τα στελέχη και τα μέλη της ορεινής ανατολικής Αιγιάλειας στην Ζαρούχλα , όπου παράλληλα τιμήθηκε η μνήμη και η προσφορά του αείμνηστου πρώην δημάρχου Νωνάκριδος Παύλου Γιοβά.

• Τιμητική εκδήλωση για το αρχαιότερο εν ζωή μέλος μας και τελευταίο επιζώντα αντιστασιακό μέλος της οργάνωσης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ , Σπύρο Αντωνόπουλο.

• Εκδήλωση μνήμης στην Κάτω Αχαΐα για τον αείμνηστο δήμαρχο Δήμου Δύμης Διονύση Γκοτσούλια με ομιλητή την Υπουργό Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Η επόμενη τιμητική εκδήλωση είναι αφιερωμένη στον πρώην δήμαρχο Μόβρης Θανάση Ορδίτη για την εξηντάχρονη ανιδιοτελή προσφορά του στην παράταξη και τον τόπο και θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα.

• Έκθεση φωτογραφίας με την ευκαιρία της συμπλήρωσης πενήντα χρόνων από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας. Επτακόσιες και πλέον φωτογραφίες παρουσιάζουν τους πρωταγωνιστές της κομματικής οργάνωσης από το 1974 σε όλο τον νομό.

• Μηνιαία ενημέρωση των μελών μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

• Ίδρυση και λειτουργία έξι νέων ειδικών κομματικών εκδηλώσεων.

• Παρεμβάσεις και εκλογή μελών μας σε πολιτιστικούς συλλόγους, επιστημονικούς φορείς.

• Καθιερώθηκε ανά τριετία μνημόσυνο για την ανάπαυση των ψυχών πρώην Υπουργών , Βουλευτών , Πολιτευτών , Δημάρχων , Νομαρχιακών – Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών – Μελών της Ν.Δ. και της ΟΝΝΕΔ. Το επόμενο θα γίνει μετά την Πάτρα τον προσεχή Ιανουάριο στον Ιερό Ναό Φανερωμένης στο Αίγιο.

• Συμβάλλαμε στην δημιουργία νέων γραφείων μετά από δεκαετίες στις ΔΗΜΤΟ Καλαβρύτων και Δυτικής Αχαΐας .

• Τιμητική εκδήλωση για την Ναυμαχία της Πάτρας. Κατάθεση Στεφάνου.

• Εκπροσώπηση της Οργάνωσης σε εκδηλώσεις και συσκέψεις φορέων και συλλόγων σε ολόκληρη την Αχαΐα.

• Πραγματοποιήθηκαν δύο Εθελοντικές αιμοδοσίες μελών σε συνεργασία με το ΠΓΝΠ Ρίου στα γραφεία μας στην Πάτρα.

• Εκδηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε συνδιοργάνωση με τις ΔΗΜ.Τ.Ο. σε Αίγιο, Καλάβρυτα, Τριπόταμα, Δάφνη, Κλειτορία, Σελιανίτικα, Ακράτα, Τρυπιά, Τέμενη, Λάππα, Κλειτορία, Βραχναίικα, Χαλανδρίτσα, Διάσελο, Ρίον, Σαγαίικα και Ριόλο.

• Στενή συνεργασία με τους συλλόγους Ελεύθερο Κοινωνικό Κέντρο Πάτρας Παύλος Μπακογιάννης, Σύλλογος Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ , καθώς και τον σύλλογο «γυναίκες εν δράσει».

• Πραγματοποιήθηκαν ανοιχτές συγκεντρώσεις για να τιμηθεί η επέτειος ίδρυσης της Νέας Δημοκρατίας με αντιστοίχους ομιλητές τους Υπουργούς Κωστή Χατζηδάκη , Γιάννη Οικονόμου και Νίκο Δένδια.

• Σε όλη την τριετία υπήρχαν πολλαπλές δράσεις και παρεμβάσεις , που λόγω των προσωπικών δεδομένων δεν μπορούν να ανακοινωθούν

• Κατά την διάρκεια της θητείας μας είχαμε την διπλή εκλογική αναμέτρηση στις 21 Μάιου και 25 Ιουνίου 2023 , καθώς και τις ευρωεκλογές στις 9 Ιουνίου 2024 όπου η Νέα Δημοκρατία και στις τρεις αναμετρήσεις χάρη στον Πρωθυπουργό και ηγέτη μας Κυριάκο Μητσοτάκη και με την βοήθεια όλων των στελεχών και των μελών αναδείχθηκε μετά από πενήντα χρόνια πρώτη πολιτική δύναμη στην Αχαΐα.

• Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις δημιουργήσαμε ένα υπερσύγχρονο εκλογικό κέντρο στην Πάτρα , δύο περίπτερα στις πλατείες Γεωργίου και Ψηλάλώνια και έξι περιφερόμενα κιόσκια σε πλατείες τις πόλης

• Υποδεχτήκαμε δύο φορές στο εκλογικό μας κέντρο τον Πρωθυπουργό και ηγέτη μας Κυριάκο Μητσοτάκη.

• Διοργανώσαμε με επιτυχία τις μεγάλες εκδηλώσεις όπου μίλησε ο πρωθυπουργός και ηγέτης μας Κυριάκος Μητσοτάκης τόσο στο γήπεδο της ΕΑΠ όσο και στις διασταυρώσεις των οδών Ρήγα Φεραίου και Αγίου Νικολάου και Ρήγα Φεραίου και Γεροκωστοπούλου.

• Πραγματοποιήσαμε και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις τα αντίστοιχα εγκαίνια του εκλογικού μας κέντρου με ομιλητές τους Δημήτρη Αβραμόπουλο , Λευτέρη Αυγενάκη , Θάνο Πλεύρη και Βασίλη Σπανάκη.

• Με απόλυτη επιτυχία και πρωτοφανή συμμετοχή την τελευταία Πέμπτη και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις διοργανώσαμε ανοιχτές συγκεντρώσεις με ομιλητές τον πρώην Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Βαγγέλη Μεϊμαράκη, τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Χαρδαλιά και τον Υπουργό Επικράτειας Μάκη Βορίδη .

• Πραγματοποιήσαμε πριν τις εκλογές δεκαπέντε συγκεντρώσεις εκλογικής ετοιμότητας στελεχών και μελών σε Πάτρα , Καλάβρυτα, Αίγιο, Κάτω Αχαΐα , καθώς και στις έδρες των πρώην δήμων που συνενώθηκαν με αυτούς.

• Με την συμπαράσταση δικηγόρων της Οργάνωσης διοργανώσαμε έξι σεμινάρια εκλογικών αντιπροσώπων με εμφανή αποτελέσματα. Η παρουσία των εκλογικών αντιπροσώπων την ημέρα των εκλογών στα εκλογικά τμήματα ανά δήμο ήταν : Δήμος Πατρών 98% , Αιγιάλειας 100%, Καλάβρυτα 100% ,Δυτικής Αχαΐας 75% , Ερυμάνθου 89%.

• Με πίστη, ενθουσιασμό και διάθεση σκληρής δουλειάς πραγματοποιήθηκαν στον ημιώροφο του εκλογικού κέντρου σε κάθε εκλογική αναμέτρηση επτά συσκέψεις εθελοντών που συμμετείχαν στις Επιτροπές δράσεις.

• Δημιουργήσαμε έξι κλιμάκια με την συμμετοχή των τριών βουλευτών πολιτευτών , του προέδρου και μελών της Δ.Ε.ΕΠ. , τομεαρχών και εθελοντών όπου επισκέφθηκαν υπηρεσίες της Πάτρας , συναντήθηκαν με συλλόγους και πολίτες.

• Κλιμάκια στελεχών και μελών διένειμαν σε ολόκληρη την Αχαΐα και στις τρεις εκλογικές αναμετρήσεις το κυβερνητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας , καθώς και το φυλλάδιο των ευρωεκλογών , καθώς και τα ψηφοδέλτια.

• Ειδικά για τις ευρωεκλογές οι πολίτες έβρισκαν στο εκλογικό μας κέντρο το έντυπο υλικό και των 42 υποψηφίων ευρωβουλευτών , ενώ φιλοξενήσαμε σε εκδηλώσεις διαλόγου 26 υποψήφιους ευρωβουλευτές οι οποίοι επισκέφθηκαν την Πάτρα .

• Στελέχη μας συμμετείχαν στο ψηφοδέλτιο νίκης του επανεκλεγέντα περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριο Φαρμάκη και του υποψήφιου δημάρχου Πατρών με την στήριξη της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Σβόλη.

Στην επόμενη θητεία μας που ξεκινάει την Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 όλοι εμείς οι εθελοντές , τα μέλη , οι Τομεάρχες και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στην Αχαΐα έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια τεράστια πρόκληση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με πρώτη ύλη όλα τα βασικά γνωρίσματα της παράταξής μας τη σύνεση , το μέτρο , τον ορθό λόγο , την ελευθερία , την έμπρακτη αλληλεγγύη , το σεβασμό στην παράδοση , τη δικαίωση όλων των μεγάλων ιστορικών επιλογών μας από την πρώτη μέρα της θητείας του ως πρωθυπουργός έβαλε το πρόσταγμα των επόμενων ετών. Θέλει η κυβέρνηση του να κριθεί σε δύο χρόνια για τρίτη τετραετία από τα αποτελέσματα του μεταρρυθμιστικού της έργου και σε αυτή την κατεύθυνση όλοι εμείς θα συμβάλλουμε αποφασιστικά στο δυνάμωμα της οργάνωσης στην Αχαΐα διεκδικώντας η Νέα Δημοκρατία να αναδειχθεί και στις επόμενες εκλογές πρώτη και κυρίαρχη δύναμη, κινούμενοι πάντα με ήθος , αξιοπρέπεια σεβασμό στις ιδεολογικές μας αρχές και αξίες, χωρίς υποχωρήσεις και ανταλλάγματα, αταλάντευτοι όπως πάντα με σεβασμό στο συμπολίτη και την πολύχρονη λαμπρή ιστορία της Νέας Δημοκρατίας .

Βάζουμε την Ελλάδα ψηλά. Νοιαζόμαστε για όλους τους συμπολίτες.

Με την βοήθεια των ενεργών μελών θα τα καταφέρουμε.