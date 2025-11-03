«Khabarovsk»: Η Ρωσία παρουσίασε το νέο πυρηνικό της υποβρύχιο

Το νέο και γιγαντιαίο πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Khabarovsk, που εντείνει τις απειλές του Πούτιν για έναν Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι σχεδιασμένο για να φέρει το διαβόητο πυρηνικό drone «Poseidon», γνωστό στα ρωσικά μέσα και ως «πυρηνικό βλήμα του ολέθρου», που παρουσίασε η Ρωσία πριν από μερικές μέρες.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αποκάλυψε το νέο, πανίσχυρο πυρηνικό υποβρύχιο της Ρωσίας , σχεδιασμένο να μεταφέρει ένα όπλο μαζικής καταστροφής ικανό να προκαλέσει ραδιενεργό τσουνάμι. Πρόκειται για το νέο πυρηνικό υποβρύχιο «Khabarovsk».

Η καθέλκυσή του – καθυστερημένη κατά πέντε χρόνια λόγω τεχνικών προβλημάτων – πραγματοποιήθηκε στο Σεβεροντβίνσκ, στα βόρεια της Ρωσίας, παρουσία του υπουργού Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ.

«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για εμάς – το βαρύ πυρηνικό αντιτορπιλικό Khabarovsk πέφτει στο νερό από το διάσημο ναυπηγείο Sevmash», δήλωσε ο Μπελούσοφ κατά τη διάρκεια της ομιλίας του το βράδυ του Σαββάτου.

Το Khabarovsk θα σταλεί τώρα για δοκιμές στη θάλασσα. Ο πυρηνικός αντιδραστήρας του υποβρυχίου και άλλες τεχνικές προδιαγραφές παραμένουν ασαφείς και ταξινομούνται ως top secret.

Ο Ρώσος υπουργός Άμυνας τόνισε ότι το υποβρύχιο, το οποίο φέρει υποθαλάσσια όπλα και ρομποτικά συστήματα, θα επιτρέψει στη Ρωσία να διασφαλίσει με επιτυχία την ασφάλεια των θαλάσσιων συνόρων της και να προστατεύσει τα εθνικά της συμφέροντα σε διάφορες περιοχές των ωκεανών του κόσμου, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS.

Το πυρηνικό υποβρύχιο Khabarovsk σχεδιάστηκε από το Κεντρικό Γραφείο Σχεδιασμού Ναυτικής Μηχανικής Rubin και προορίζεται για να εκτελεί αποστολές του ρωσικού Ναυτικού, χρησιμοποιώντας σύγχρονα υποθαλάσσια όπλα, συμπεριλαμβανομένων ρομποτικών συστημάτων για διάφορους σκοπούς, όπως ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας στην ιστοσελίδα του.

Τον περασμένο Οκτώβριο, η Ρωσία ανακοίνωσε τις δοκιμές του ανεξάρτητου υποβρύχιου οχήματος «Poseidon», το οποίο είναι εξοπλισμένο με πυρηνικό αντιδραστήρα. Σύμφωνα με τον Πούτιν, οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν στα τέλη του μήνα. Μετά την εκτόξευσή του από το υποβρύχιο, το πρωτότυπο χρησιμοποίησε τη δική του μονάδα πυρηνικής ενέργειας για την υποθαλάσσια κίνηση κατά μήκος μιας προκαθορισμένης διαδρομής.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι περιγράφουν το Poseidon ως ένα νέο όπλο που μπορεί να προκαλέσει ένα ραδιενεργό τσουνάμι το οποίο θα καθιστούσε πολλές παράκτιες πόλεις ακατοίκητες.

Ειδικοί στον έλεγχο όπλων επισημαίνουν, σύμφωνα με τον Guardian, ότι το drone παρακάμπτει σχεδόν όλους τους παραδοσιακούς κανόνες πυρηνικής αποτροπής και ταξινόμησης. Το όπλο εκτοξεύεται από υποβρύχιο σαν τορπίλη και έχει την ικανότητα να παραμείνει αόρατο πριν από την ενεργοποίηση της πυρηνικής του κεφαλής.