Αγγελική Νικολούλη: Το μήνυμα για τον θάνατο της μητέρας της - «Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή»

Πολύ δύσκολες ώρες βιώνει η Αγγελική Νικολούλη, καθώς πριν από μερικές ώρες «έφυγε» από τη ζωή η πολυαγαπημένη της μητέρα.

Έτσι η έγκριτη δημοσιογράφος του MEGA θέλησε να την αποχαιρετήσει δημοσίως μέσω του Instagram.

Το 2024, η Αγγελική Νικολούλη είχε αποκαλύψει τις περιπέτειες που περνούσε η μητέρα της με την υγεία της.

«Μανούλα μου… έφυγες αθόρυβα μες στη νύχτα για το ταξίδι που δεν έχει γυρισμό. Πέταξε η ψυχούλα σου σαν πουλάκι από το ανοικτό παράθυρο.Κουράστηκες γλυκιά μου να παλεύεις μια ζωή και αποφάσισες να ακολουθήσεις χαμογελαστή τον Χάρο, που σε γυρόφερνε. Πως έγινε και τα βρήκες εσύ με αυτόν που πολεμούσες τόσο καιρό, δεν μπορώ να το χωνέψω. Μου λείπεις κοριτσάκι μου. Η απουσία σου με πληγώνει.

Αν κάτι μαλακώνει τούτο τον πόνο, είναι η σκέψη ότι θα ανταμώσεις τα εγγόνια σου. Τον Άγγελο και τον Διονύση. Τα παιδιά μας που χάσαμε. Ξέρω ότι θα είσαι ο φύλακας άγγελος τους. Ξέρω ότι από κει πάνω θα φωτίζεις και το δικό μου το δρόμο. “Δεν πεθαίνουν καρδούλα μου αυτοί που αγαπάμε”. Αυτό μου έλεγες και αυτό κρατώ μες στην ψυχή μου. Καληνύχτα μανούλα», έγραψε στην ανάρτησή της η Αγγελική Νικολούλη.