Βορίζια: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στους τραυματίες που νοσηλεύονται φρουρούμενοι

Ανθρωποκτονία από πρόθεση για τη δολοφονία του 39χρονου αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού είναι οι κακουργηματικές ποινικές διώξεις που ασκήθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στους δύο φρουρούμενους τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, για την αιματηρή βεντέτα στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του 27χρονου ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ακόμα κάτοικο των Βοριζίων, 26 ετών.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, και στους δύο δόθηκε προθεσμία να απολογηθούν την Πέμπτη. Εισαγγελέας και ανακρίτρια μετέβησαν μετά τις 4.30 στο ΠΑΓΝΗ για την άσκηση των ποινικών διώξεων και την προθεσμία για τις απολογίες. Και οι δύο τραυματίες, οι οποίοι κρατούνται στον ειδικό θάλαμο, φέρονται να αναρρώνουν ταχύτατα.