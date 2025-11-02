Πάτρα: Η ΜΕΘ Παίδων Ρίου τίμησε τους 17 μικρούς ήρωες που χάρισαν ζωή

Στην Πάτρα, η ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών τίμησε τους 17 μικρούς ήρωες που μέσα από τη δωρεά οργάνων, χάρισαν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, χθες Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Το πρωί, έγινε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό "Παναγία η Βοήθεια" του ΠΠΝΠ, παρουσία των γονέων των παιδιών που, μέσα στον ανείπωτο πόνο της απώλειας, πήραν τη γενναία απόφαση να προσφέρουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους τους.

Σήμερα, Κυριακή 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κωπηλατικός "διάπλους” με αφετηρία την περιοχή της Πλαζ και τερματισμό στο Θεατράκι της Πάτρας, με τη συμμετοχή του Συλλόγου CCP Patras Kayak Team, στη μνήμη των παιδιών.