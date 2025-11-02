Back to Top
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Πάτρα: Η ΜΕΘ Παίδων Ρίου τίμησε τους 17 μικρούς ήρωες που χάρισαν ζωή

Στην Πάτρα, η ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών τίμησε τους 17 μικρούς ήρωες που μέσα από τη δωρεά οργάνων, χάρισαν ζωή σε άλλους ανθρώπους.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, χθες Σάββατο 1η Νοεμβρίου.

Το πρωί, έγινε επιμνημόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό "Παναγία η Βοήθεια" του ΠΠΝΠ, παρουσία των γονέων των παιδιών που, μέσα στον ανείπωτο πόνο της απώλειας, πήραν τη γενναία απόφαση να προσφέρουν ζωή σε άλλους συνανθρώπους τους.

Σήμερα,  Κυριακή 2 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε κωπηλατικός "διάπλους” με αφετηρία την περιοχή της Πλαζ και τερματισμό στο Θεατράκι της Πάτρας, με τη συμμετοχή του Συλλόγου CCP Patras Kayak Team, στη μνήμη των παιδιών.

 

 
Όπως τόνισε ο διευθυντής ΜΕΘ Παίδων Πάτρας , Ανδρέας Ηλιάδης, "δεν πρέπει να φοβηθούμε και να γίνουμε όλοι δωρητές οργάνων. Πλησιάζουμε σιγά σιγά τα ευρωπαϊκά δεδομένα, αλλάζουμε γιατί το έχουμε ανάγκη.”

Στόχος της εκδήλωσης ήταν να τιμηθούν οι μικροί δωρητές και να αναδειχθεί η δωρεά οργάνων ως ύψιστη πράξη αγάπης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς αλλά και ως φόρος τιμής στις οικογένειες που, μέσα από τη γενναιότητά τους, μετέτρεψαν τον πόνο σε ελπίδα για ζωή.

