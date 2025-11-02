66ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με Δανέζικα «Ξυπνήματα»

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου έφτασε στην 66η του χρονιά και όλα τα τμήματα του προγράμματος προβολών τίθενται σε ετοιμότητα για να μας παρουσιάσουν ό,τι πιο σύγχρονο συμβαίνει σε κάθε άκρη του πλανήτη όπου οι κινηματογραφιστές παλεύουν να διηγηθούν ιστορίες και να τις φορμάρουν με τους πιο πρωτότυπους και σημερινούς τρόπους. Σε μια περίοδο που η Τεχνητή Νοημοσύνη απλώνει διαρκώς τα πλοκάμια της σε νέες χώρους και ανάμεσα σε αυτούς και σε όλες τις μορφές τέχνης, αλλά και που οι τηλεοπτικές σειρές κρατάνε τη μερίδα του λέοντος στο ενδιαφέρον του κοινού, το σινεμά καλά κρατεί και ορθώνει το ανάστημά του.

Η σκηνοθέτρια και σεναριογράφος και η εξαιρετική ηθοποιός Trine Dyrholm που ενσάρκωσε συγκλονιστικά τον πρωταγωνιστικό ρόλο βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και προλόγισαν την προβολή της ταινίας τους ενώ μετά το τέλος της προβολής απάντησαν σε ερωτήσεις του κοινού. Η Jeanette Nordahl όπως είπε είναι για δεύτερη φορά καλεσμένη του φεστιβάλ. Η πρώτη φορά ήταν το 2020 με την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της «Wildland» ωστόσο η ίδια δεν κατάφερε να έρθει στη Θεσσαλονίκη λόγω της μεγάλης δυσκολίας που είχαν οι μεταφορές την περίοδο του κορονοϊού.

Την αγάπη που κυριαρχεί στην ταινία της τη χαρακτήρισε «ανθρώπινη» και πράγματι η ανθρωπιά και ο οξυδερκής και βαθύς τρόπος με τον οποίο προσεγγίζει τα θέματα της ταινίας η σκηνοθέτρια είναι κύριο χαρακτηριστικά άμεσα συνδεδεμένα με την ανθρωπιά του φιλμ. Όσο για την κορυφαία πρωταγωνίστρια Trine Dyrholm δεν είναι άλλη από την πρωταγωνίστρια της υποψήφιας για Όσκαρ ταινίας «Το κορίτσι με τη βελόνα» που είδαμε τόσο στο 65ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης όσο και στις αίθουσες στο κανονικό κύκλωμα διανομής. H Trine Dyrholm στην ταινία ερμηνεύει την Anne, μιας εκλεκτή βιολόγο και καθηγήτρια πανεπιστημίου με ένα νέο ερευνητικό έργο σε εξέλιξη, σύζυγο του Τόμας με τον οποίο έχει δυο παιδιά (εξαιρετικές ερμηνείες από την Bjork Storm στον ρόλο της έφηβης αθλήτριας Κάρλα που αρχικά έχει κόντρα με τη μητέρα της αλλά στην πορεία μεταμορφώνεται στην πιο θερμή συμπαραστάτριά της σε όσα περνά και από την Luna Fuglsang Svelmοe στον ρόλο της 10χρονης Μαρί). Η Dyrholm πραγματικά καθηλώνει με την ερμηνεία της που χαρακτηρίζεται από εσωτερική διαύγεια και μοναδικότητα ενταγμένη στην πειστική πορεία της μέσα στους περιορισμούς της κίνησης του σώματος.

Από τις πρώτες σκηνές της ταινίας αντιλαμβανόμαστε την ανιαρή ζωή που ζει το ζευγάρι του Τόμας και της Άννα και τον τρόπο που σιγά-σιγά οδηγείται στο διαζύγιο χωρίς να το καταλάβουν τα παιδιά τους. Ο Τόμας ετοιμάζεται να εγκαταλείψει την Anne και να ζήσει με την ερωμένη του. Ένας γάμος που διαλύεται εκ των έσω. Μέχρι ένα σοβαρό συμβάν της Anne, ένα εγκεφαλικό που θα την αφήσει σχεδόν ανάπηρη από τη μια πλευρά. Μέχρι να αναρρώσει, το ζευγάρι που πρόκειται να χωρίσει αποφασίζει να ζήσει ξανά μαζί κάτω από την ίδια στέγη. Καθώς αντιμετωπίζουν αυτή τη νέα πραγματικότητα, ανακαλύπτουν την ε. Τα «Ξυπνήματα» είναι ένα αυθεντικό δράμα δωματίου στην παράδοση των σπουδαίων ταινιών του είδους που δημιουργήθηκαν στις χώρες της Σκανδιναυίας. Μια ταινία που αντιμετωπίζει με τόλμη και σπάνια εσωτερικότητα θέματα όπως η αγάπη, ο έρωτας και οι πολλές διακυμάνσεις μεταξύ τους, καθώς και οι οικογενειακές σχέσεις. Η ταινία κινείται ανάμεσα στην ήσυχη και ψύχραιμη αντιμετώπιση και στη σκιαγράφηση των χαρακτήρων μέσα σε ένα πλαίσιο ηθικών διλημμάτων. Η Jeanette Nordahl μας πρόσφερε ένα άμεσο, τολμηρό, τρυφερό φιλμ και η ωριμότητά της κατόρθωσε να δώσει τις προϋποθέσεις ώστε η ταινία να παρακολουθείται από όλους.