Στο κλιμάκιο της Εθνικής τρεις νεαροί χαντμπολίστες της Ακαδημίας Πάτρας * Ισοπαλία για τα κορίτσια

Στα κλιμάκια της ΕΑΠ/ΟΧΕ κλήθηκαν και συμμετείχαν οι χαντμπολίστες της Ακαδημίας των Σπορ κατηγορίας παμπαίδων Α΄ (γεννημένοι το 2012-13).

Το καμπ προπονήσεων πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου Σήμαντρο στον Ελαιώνα Αιγίου.

Οι αθλητές της Πατρινής ομάδας που έδωσαν το παρόν με τον προπονητή της ΕΑΠ/ΟΧΕ Γιάννη Παπαγιαννόπουλο (δεξιά στην φωτογραφία) ήταν όπως διακρίνονται και στην φωτογραφία απο αριστερά οι:

Άγγελος Πολυζωγόπουλος, Ζήσης Λιβιτσάνος και Εμμανουήλ Μπαλάσκας.

Οι εμπειρίες που αποκόμισαν και αυτά που διδάχτηκαν από κοινού, από την ομάδα των προπονητών της ΕΑΠ/ΟΧΕ όλοι οι αθλητές από όλη την Ελλάδα που παρευρέθηκαν στο καμπ, βασίζονται στο επιστημονικό πρόγραμμα που ακολουθεί η Ο.Χ.Ε. ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια της χώρας.

Ακαδημία των Σπορ - Ολυμπιακός Κερατσινίου = 23-23 (ημ. 12-9).

Τα 5λεπτα:2-1, 3-2, 4-2, 8-5, 9-7, 12-9, 14-9, 15-11, 18-16, 18-19, 20-20, 23-23.

Οι 2λεπτες αποβολές: 9-6. Τα πέναλτι: 3/2 - 7/4.

Διαιτήτευασ οι: Χρόνης - Θεοδωσίου

Δεν τα κατάφεραν τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ να πάρουν την νίκη στο Κουκούλι και υποχρεώθηκαν σε ισοπαλία 23-23 με πέναλτι στα τελευταία δευτερόπλεπτα του αγώνα.

Οι αθλήτριες της Βάσως Βουκελάτου είχαν τον έλεγχο του σκορ για 45΄ λεπτά, αλλά κυρίως τα πολλά λάθη στην διαβίβαση της μπάλας, τα άστοχα σουτ σε κρίσιμα σημεία του αγώνα και η έλλειψη εμπειρίας διαχείρησης του χρόνου όταν πιέστηκαν στο man to man ήταν τα στοιχεία που της στέρησαν την νίκη.

Ακαδημία των Σπορ (Β. Βουκελάτου): Παπαγιαννοπούλου, Παπανικολάου 2, Μαραγκού, Ρούπα, Γρ. Γεωργίου 2, Ελ. Γεωργίου 2, Χριστοπούλου 1, Λιβάνη, Κουτελιέρη, Λούη 1, Χαμίτι 6, Τσαγκαράτου 7, Ρώση 2.

Η βαθμολογία μετά από δύο αγώνες έχει ως εξής:

1. Γ.Σ. Παπασιδέρης.......4

2. Λεωνίδας Αγ. Αναργ....4

3. ΑΣ Ηλιούπολη ............2

4. Ολυμπιακός ΟΣΦΠ.....2

5. ΑΣ Άνοιξη Διον.............2

6. ΔΑΣ Ζεφύρι ................2

7. Ακαδημία των Σπορ.....1

8. Ολυμπιακός Κερ..........1

9. Κορυδαλλός Δημ. ........0

10. Χανιά ΕΑΧ ................0

11 Δίας Μοσχάτου............0

