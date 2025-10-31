Σία Αναγνωστοπούλου: Δικαίωση για όλους τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του Πολιτισμού

Για δικαίωση όλων όσων εργάζονται στον πολιτισμό κάνει λόγο σε ανακοίνωση της η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

"Για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον πολιτισμό και που το 2023 αντέδρασαν μαζικά και οργανωμένα στις προκλητικές ενέργειες της κυβέρνησης που οδηγούσαν στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των προσόντων τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων, η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό το ΠΔ 85, είναι η μεγάλη ΔΙΚΑΙΩΣΗ των αγώνων τους.

Για όλους τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του Πολιτισμού, που με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες-τι ομορφιά αλήθεια είχε τότε ο δρόμος από τις πολύχρωμες παρουσίες τους-ή με καταλήψεις σχολών και ας κινδύνεψαν να χάσουν το εξάμηνο, αφύπνισαν την κοινή γνώμη, έχοντας την στήριξη σωματείων, φορέων και άλλων οργανώσεων, για όλους αυτούς που έλιωσαν τις σόλες τους σε έναν αγώνα διαρκείας, σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα ΝΙΚΗΣ".