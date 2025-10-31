Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Σία Αναγνωστοπούλου: Δικαίωση για όλους τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του Πολιτισμού

Σία Αναγνωστοπούλου: Δικαίωση για όλους ...

Η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό το ΠΔ 85, είναι η μεγάλη ΔΙΚΑΙΩΣΗ των αγώνων τους, αναφέρει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς

Για δικαίωση όλων όσων εργάζονται στον πολιτισμό κάνει λόγο σε ανακοίνωση της η βουλευτής Αχαΐας της Νέας Αριστεράς Σία Αναγνωστοπούλου.

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει:

"Για όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον πολιτισμό και που το 2023 αντέδρασαν μαζικά και οργανωμένα στις  προκλητικές ενέργειες της κυβέρνησης που οδηγούσαν στην πλήρη απαξίωση και υποβάθμιση των προσόντων τους και των εργασιακών τους δικαιωμάτων, η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας που κρίνει αντισυνταγματικό το ΠΔ 85, είναι η μεγάλη ΔΙΚΑΙΩΣΗ των αγώνων τους.

Για όλους τους καλλιτέχνες και τους ανθρώπους του Πολιτισμού, που με κινητοποιήσεις και διαμαρτυρίες-τι ομορφιά αλήθεια είχε τότε ο δρόμος από τις πολύχρωμες παρουσίες τους-ή με  καταλήψεις σχολών και ας κινδύνεψαν να χάσουν το εξάμηνο, αφύπνισαν την κοινή γνώμη, έχοντας την στήριξη σωματείων, φορέων και άλλων οργανώσεων, για όλους αυτούς που έλιωσαν τις σόλες τους σε έναν αγώνα διαρκείας, σήμερα είναι μια μεγάλη ημέρα ΝΙΚΗΣ".

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ

Θεσσαλονίκη: Ξυλοκόπησαν αστυνομικό στη μέση του δρόμου επειδή «κόλλησαν» στην κίνηση

Φάτος Νάνο: Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας

Πάτρα: Στα πεζοδρόμια γύρω από τον ερυθρό σταυρό, κινδυνεύετε να τον... χρειαστείτε - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Σία Αναγνωστοπούλου Ολομέλεια Συμβουλίου Επικρατείας

Ειδήσεις