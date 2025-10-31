Πάτρα: Συνελήφθη άνδρας για κλοπή αντικειμένων και εκβίαση

Αστυνομικοί συνέλαβαν στην Πάτρα έναν άνδρα που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση κλοπής και εκβίασης.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Πάτρα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Ειδικότερα, προχθές το πρωί, σε περιοχή της Πάτρας, κατηγορούμενοι που αναζητούνται, στάθηκαν μπροστά από αυτοκίνητο που οδηγούσε ημεδαπή γυναίκα και το ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια της αφαίρεσαν την τσάντα της, που περιείχε μία αλυσίδα με σταυρό, το κινητό της τηλέφωνο, -160- ευρώ, μία τραπεζική κάρτα και γυαλιά και τράπηκαν σε φυγή κατευθυνόμενοι σε καταυλισμό.

Η παθούσα μετέβη στον καταυλισμό, όπου ο συλληφθείς της παρέδωσε μέρος των κλοπιμαίων και της ζητούσε χρηματικό ποσό ως αντάλλαγμα, προκειμένου να της παραδώσει τα λοιπά κλεμμένα αντικείμενα (τον σταυρό με την αλυσίδα), ενώ παράλληλα την εκφόβισε προκειμένου να μην καταγγείλει το περιστατικό στην Ελληνική Αστυνομία.

Στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης εντοπίστηκε και συνελήφθη ο κατηγορούμενος χθες το πρωί, σε καταυλισμό της Πάτρας.