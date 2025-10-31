Συνελήφθη 28χρονος στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για εισαγωγή 18,8 κιλών κάνναβης

Συνελήφθη 28χρονος αλλοδαπός για εισαγωγή 18,8 κιλών ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk) μέσω του αεροδρομίου «Ελ. Βενιζέλος».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει τα εξής:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη, απογευματινές ώρες της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου 2025, 28χρονος αλλοδαπός, μέλος διεθνικής εγκληματικής ομάδας, που δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (SKUNK) στην ελληνική επικράτεια, μέσω του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος».

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελλάδα, κατόπιν εξακριβώσεων, διασταυρώσεων, ανάλυσης στοιχείων και δημιουργίας προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση του κατηγορούμενου.

Πιο αναλυτικά, ο 28χρονος, προερχόμενος από Χώρα του εξωτερικού, εντοπίστηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Αερολιμένα στο χώρο αφίξεων αεροδρομίου, όπου κατελήφθη να κατέχει με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση, -36- νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), συνολικού μικτού βάρους -18- κιλών και -800- γραμμαρίων, τις οποίες είχε αποκρύψει εντός της αποσκευής του.

Επιπλέον, κατασχέθηκε μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.