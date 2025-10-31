Τι αποκαλύπτουν τα πρόσωπα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας

Ανανέωση, νέα πρόσωπα. Σε αυτές τις λέξεις αποκρυσταλλώνεται το πολιτικό (όχι με την κλασσική έννοια του όρου) στίγμα που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνοντας τις 41 προσωπικότητες που εφεξής θα αποτελούν το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου του.

Διαμηνύοντας πως θα έχουν σημαντική συμβολή στην παραγωγή πολιτικής συνοδεύοντας την διακηρυγμένη πρόθεση του πρώην πρωθυπουργού να απευθυνθεί με σύγχρονους όρους στην κοινωνία.

Το καινούργιο

Εύκολα παρατηρεί κανείς ότι είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού τα πρόσωπα που στο παρελθόν έχουν πρωταγωνιστήσει στην κεντρική πολιτική σκηνή. Αφού μόνον 3 πρώην υπουργοί περιλαμβάνονται στο Επιστημονικό Συμβούλιο. Αντίστοιχα, δεν εντοπίζονται στην σύνθεση του «πολιτικά ανοίγματα», «εκπρόσωποι πολιτικών χώρων», ή στοιχεία «πολιτικής κατεύθυνσης».

Η πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα δεν ακολουθεί την πεπατημένη προηγούμενων κινήσεων ανάλογου περιεχομένου. Δείχνοντας πως ο πρώην πρωθυπουργός «επιστρέφει» στη λογική που τον ανέδειξε στα πολιτικά πράγματα: Την έφεση προς το «καινούργιο» με ανθρώπους που μπορούν να το εκπροσωπήσουν κοινωνικά και πολιτικά.

Το γυναικείο στοιχείο και οι επιστήμονες

Το γεγονός πως επικεφαλής αυτής της προσπάθειας βρίσκονται δύο γυναίκες η Ευγενία Φωτονιάτα (Οικονομολόγος-Χημικός Μηχανικός) στην θέση της Συντονίστριας και η Δώρα Κοτσακά (Πολιτική Επιστήμη) στη θέση της αναπληρώτριας δεν περνά απαρατήρητο. Ιδίως από την στιγμή που στο Επιστημονικό Συμβούλιο το γυναικείο στοιχείο παρουσιάζεται ιδιαίτερα ενισχυμένο. Επίσης, η έντονη παρουσία Ελλήνων ακαδημαϊκών που διαπρέπουν στο εξωτερικό και σε ορισμένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του πλανήτη όπως τα πανεπιστήμια του Χάρβαρντ, του Ρότερνταμ, του UCL και άλλα.

Άλλωστε, παρουσιάζοντας την σύνθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη σύνδεση της πολιτικής αλλαγής που πρεσβεύει με την επιστημονική γνώση. Σημειώνοντας πως «αν θέλουμε να αλλάξουμε την πατρίδα προς το καλύτερο, οφείλουμε να τη γνωρίσουμε όσο γίνεται καλύτερα. Να κατανοήσουμε τα προβλήματα και τις αντιθέσεις της εποχής μας, να μελετήσουμε όλες τις πτυχές της κοινωνίας και της κίνησής της, και να ξεδιπλώσουμε έτσι το χάρτη ενός μέλλοντος, όχι μόνο, ούτε κυρίως, με την αισιοδοξία της βούλησης, αλλά και με την απαισιοδοξία της γνώσης. Και κάτι τέτοιο είναι αδύνατο χωρίς την αποφασιστική συμβολή φωτισμένων ανθρώπων της επιστήμης».

Στην λογική αυτή το συμβούλιο που συστήνεται στο «Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας» δικαιολογεί και με το παραπάνω το επίθετο «επιστημονικό». Αφού μετέχουν πρόσωπα που θα μπορούσαν αθροιστικά να στελεχώσουν ένα υψηλότατου επιπέδου πανεπιστημιακό ίδρυμα. Πιο συγκεκριμένα 3 νυν και πρώην πρυτάνεις, 5 ομότιμοι καθηγητές, 12 καθηγητές, 2 αναπληρωτές καθηγητές και 5 επίκουροι.

Η οικονομία

Η οικονομική επιστήμη δεν θα μπορούσε παρά να βρίσκεται στην «καρδιά» ενός επιστημονικού επιτελείου με σαφή πολιτικό προσανατολισμό, ως ένα από τα κλειδιά για την αντιμετώπιση των προβλημάτων τα κοινωνίας. Στο συγκεκριμένο πεδίο καταγράφεται η συμμετοχή δύο πρώην υπουργών του Αντώνη Λιάκου και του Γιώργου Χουλιαράκη όπως και η παρουσία του Φραγκίσκου Κουτεντάκη πρώην επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής. Μετέχουν όμως και ακαδημαϊκοί με τεκμηριωμένη την δυνατότητα παραγωγής πολιτικής.

Χαρακτηριστική η περίπτωση του Πάνου Νικολαΐδη που έχει συνεργαστεί με τους διάσημους οικονομολόγους Γκαμπριέλ Ζουκμάν και Τομά Πικετί σε θέματα οικονομικών ανισοτήτων, φοροδιαφυγής και φορολόγησης του μεγάλου πλούτο. Ζητήματα που περιλαμβάνονται άλλωστε και στις κατά καιρούς παραθέσεις πολιτικών προτάσεων του Αλέξη Τσίπρα. Επίσης, ο Πάνος Νικολαΐδης και μετείχε στην ομάδα σύνταξη της Παγκόσμιας Έκθεσης για τη Φοροδιαφυγή 2024, στην οποία προτάθηκε για πρώτη φορά η θέσπιση παγκόσμιου ελάχιστου φόρου για τους πολυεκατομμυριούχους και δισεκατομμυριούχους.

Στο επίκεντρο οι τεχνολογίες αιχμής

Ένα στοιχείο που επίσης εντυπωσιάζει είναι η έμφαση που φαίνεται να δίνεται σε τεχνολογίες αιχμής. Με στελέχη πώς ο καθηγητής Α.Ι Ευάγγελος Κανούλας, ο Βασίλης Κωστάκης με ειδίκευση στην Τεχνολογική Διακυβέρνηση, ο αρχιτέκτονας λογισμικού Άρης Μαγκλάρας και η Γραμματή Πάντζιου καθηγήτρια Αλγορίθμων.

Συνολικά η διάρθρωση του Επιστημονικού Συμβουλίου του «Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας» δημιουργεί μία εικόνα πληρότητας αφού επιτρέπει την δημιουργία επιμέρους ομάδων που καλύπτουν το σύνολο των επιστημονικών πεδίων καλύπτοντας τις αναγκαιότητες παραγωγής πολιτικών προτάσεων: Οικονομία, Ανάπτυξη, Πολιτισμός, Ισότητα Φύλων, Δημόσια και Περιφερειακή Διοίκηση, Ασφάλεια, Ευρωπαϊκή Πολιτική & Διεθνές Δίκαιο, Θεσμοί – Κράτος Δικαίου, Ενέργεια, Κλιματική Αλλαγή.