Συνεργασία τριών Δήμων και Περιφέρειας για το «Παράλιο Μέτωπο» της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και οι τρεις Δήμοι παρουσίασαν σήμερα στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας τη στρατηγική ανάπτυξης, αναπλάσεων και βελτίωσης των υποδομών της Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Παράλιο Μέτωπο», με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αναφέρει: "Η ολιστική στρατηγική ανάπτυξης, αναπλάσεων και βελτίωσης των υποδομών, που διαμορφώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους Δυτικής Αχαΐας, Ανδραβίδας - Κυλλήνης και Πηνειού, στο πλαίσιο της Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) «Παράλιο Μέτωπο», παρουσιάστηκε σήμερα, Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», στο Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας.

«Η φυσική προίκα των τριών Δήμων – εν προκειμένω το παραλιακό τους μέτωπο – είναι μόνο η αφορμή για να κοιτάξουμε πιο βαθιά. Να γίνουν επιτέλους όλες εκείνες οι παρεμβάσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες, που θα βοηθήσουν τους πολίτες των περιοχών που εμπερικλείονται στη νέα Χωρική Επένδυση να ζήσουν καλύτερα και ποιοτικότερα. Να αισθανθούν ότι αξίζει να μένουν και να παραμένουν στον τόπο τους, αξίζει να προσπαθούν και να αγωνίζονται για προκοπή, αξίζει να στεριώσουν τις ζωές τους και τις ζωές των παιδιών τους» ανέφερε μεταξύ άλλων στον χαιρετισμό του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης.

Ο Περιφερειάρχης σημείωσε πως η συγκεκριμένη ΟΧΕ δεν περιλαμβάνει απλά τρεις όμορους Δήμους, αλλά είναι η πρώτη στην Δυτική Ελλάδα – και ίσως σε όλη τη χώρα – που αφορά Δήμους δύο διαφορετικών Περιφερειακών Ενοτήτων. «Ένας Δήμος της Αχαΐας και δύο Δήμοι της Ηλείας, καλούνται να φτιάξουν το παζλ , στέλνοντας ένα ακόμα ισχυρό μήνυμα σε όλους: Ο τόπος μας δεν έχει σύνορα που τον χωρίζουν. Τα διοικητικά όρια δεν χωρίζουν τους ανθρώπους, τα δικαιώματα και τις ελπίδες τους. Αντίθετα, ενώνουν» υπογράμμισε, καταθέτοντας εκ νέου τις διαρκείς προσπάθειες της Περιφερειακής Αρχής για ισόρροπη ανάπτυξη και εκμηδένιση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, δηλώνοντας περήφανος «για κάθε πρωτοβουλία ή δράση που δείχνει πως αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν» όπως χαρακτηριστικά είπε.

Τέλος, ευχαρίστησε τους δήμους για τη συνεργασία και κατέληξε εκφράζοντας την πεποίθηση ότι με σκληρή δουλειά, το σύνολο των έργων της νέας ΟΧΕ μπορεί να επιτευχθεί.

Για μία ΟΧΕ που φιλοδοξεί να αποτελέσει πρότυπο συνεργασίας και ανάπτυξης, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Δυτικής Ελλάδας, μίλησε o Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος που τόνισε: «Δημιουργήσαμε μια ΟΧΕ στραμμένη προς το αύριο και το παραλιακό μέτωπο της Δυτικής Αχαΐας, έχοντας στο επίκεντρο τις τοπικές κοινωνίες και αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα της περιοχής μας και των ανθρώπων της».

Ο Δήμαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης Γιάννης Λέντζας, επεσήμανε ότι «η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει μοχλό κοινωνικής συνοχής, οικονομικής ανάκαμψης κ βιώσιμης ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή του Δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης».

Ακόμα, ο Δήμαρχος Πηνειού Αλέξης Καστρινός ευχαρίστησε την Περιφερειακή Αρχή για τη συνεργασία και ανέφερε ότι «με χρηματοδοτήσεις και με ταχύτητα στην εκτέλεση των έργων, αλλάζει η εικόνα και στην περιοχή του Πηνειού».

Το περιεχόμενο της Χωρικής Επένδυσης παρουσίασαν η Μαρίνα Κουτσούρη Προϊσταμένη Μονάδας Γ’ Συντονισμού και Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Στρατηγικών Εδαφικής Ανάπτυξης -Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού των Περιφερειακών Προγραμμάτων (ΕΥΣΠεΠ), η Ιωάννα Φαναριώτου, Προϊσταμένη ΕΥΔΠΔΕ, η Γλυκερία Κατηφόρη στέλεχος της ΕΥΔΠΔΕ και ο Δημήτρης Άσπρος Διευθύνων Σύμβουλος DATA C."