Stranger Things: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ της τελευταίας σεζόν

Ο πέμπτος κύκλος θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη
Στη δημοσιότητα έδωσε το Netflix το επίσημα τρέιλερ για την τελευταία σεζόν της σειράς «Stranger Things».
Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Είναι φθινόπωρο του 1987. Το Χόκινς κουβαλά τα σημάδια από το άνοιγμα των ρηγμάτων και οι ήρωές μας έχουν έναν κοινό σκοπό: να βρουν και να σκοτώσουν τον Βέκνα, ο οποίος έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν ξέρει πού βρίσκεται ούτε τι ετοιμάζει. Η αποστολή τους περιπλέκεται από τη στρατιωτική καραντίνα που έχει επιβάλει η κυβέρνηση, η οποία εντατικοποιεί την αναζήτηση της Έντεκα, αναγκάζοντάς τη να κρυφτεί για ακόμη μια φορά. Η επέτειος της εξαφάνισης του Γουίλ πλησιάζει και μαζί της ένας μεγάλος, γνώριμος τρόμος. Η τελευταία μάχη βρίσκεται προ των πυλών, όπως κι ένα σκοτάδι πιο ισχυρό και πιο θανατηφόρο από οτιδήποτε άλλο έχει αντιμετωπίσει η παρέα στο παρελθόν. Για να βάλουν τέλος σ' αυτόν τον εφιάλτη, οι ήρωές μας θα χρειαστούν τους πάντες –όλη την παρέα– ενωμένους, για μία τελευταία φορά».
Στο καστ συμμετέχουν οι Γουινόνα Ράιντερ (Τζόις Μπάιερς), Ντέιβιντ Χάρμπορ (Τζιμ Χόπερ), Μίλι Μπόμπι Μπράουν (Έντεκα), Φιν Γούλφχαρντ (Μάικ Γουίλερ), Γκέιτεν Ματαράτσο (Ντάστιν Χέντερσον), Κέιλεμπ Μακλάφλιν (Λούκας Σινκλέρ), Νόα Σναπ ( Γουίλ Μπάιερς), Σέιντι Σινκ (Μαξ Μέιφιλντ), Νατάλια Ντάιερ (Νάνσι Γουίλερ), Τσάρλι Χίτον (Τζόναθαν Μπάιερς), Τζόι Κίρι (Στιβ Χάρινγκτον), Μάγια Χοκ (Ρόμπιν Μπάκλεϊ), Πρία Φέργκιουσον (Έρικα Σινκλέρ), Μπρετ Γκέλμαν (Μάρεϊ), Τζέιμι Κάμπελ Μπάουερ (Βέκνα), Κάρα Μπουόνο (Κάρεν Γουίλερ), Έιμιμπεθ ΜακΝάλτι (Βίκι), Νελ Φίσερ (Χόλι Γουίλερ), Τζέικ Κόνελι (Ντέρεκ Τέρνμποου), Άλεξ Μπρο (υπολοχαγός Έικερς) και Λίντα Χάμιλτον (δρ Κέι).
Τον περασμένο Ιανουάριο, Ρος Ντάφερ από το δημιουργικό δίδυμο της σειράς είχε δηλώσει για τα τελευταία επεισόδια: «Περάσαμε έναν ολόκληρο χρόνο γυρίζοντας αυτή τη σεζόν. Στο τέλος, είχαμε πάνω από 650 ώρες υλικού. Είναι η μεγαλύτερη και πιο φιλόδοξη σεζόν μας. Είναι σαν οκτώ blockbuster ταινίες. Είναι τρέλα».
Η νέα σεζόν θα κυκλοφορήσει σε τρία μέρη. Το Volume 1 στις 26 Νοεμβρίου (τέσσερα επεισόδια), το Volume 2 τα Χριστούγεννα (τρία επεισόδια) και το The Finale την Παραμονή Πρωτοχρονιάς.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr