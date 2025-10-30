Το πολυαναμενόμενο 5ο μέρος του «Solo Leveling» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Anubis

Το πολυαναμενόμενο 5ο μέρος του «Solo Leveling» κυκλοφόρησε! Οι Εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν τον πέμπτο τόμο της συναρπαστικής σειράς manhwa/webtoon «Solo Leveling», που ενέπνευσε την ομότιτλη σειρά anime! Η βραβευμένη στα 2024 World Webtoons Awards σειρά έχει κατακτήσει εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως και συνεχίζει να καθηλώνει με την ιστορία του Τζινού Σανγκ!

Η Ιστορία

Μέχρι τώρα, ο Τζινού έχει καταφέρει να κρατήσει μυστικό το γεγονός πως μπορεί να γίνει πιο δυνατός. Όταν φτάνει στην τελευταία αποστολή του, συναντά πολλά γνώριμα πρόσωπα: την Τζουχί, τον κύριο Σονγκ και τους άλλους επιζώντες από το διπλό μπουντρούμι.

Η δραματική αλλαγή του Τζινού δεν περνά απαρατήρητη, παρότι προσπαθεί να κρύψει τις δυνάμεις του. Όμως, τα δεδομένα θα αλλάξουν, όταν η ομάδα του μαθαίνει πως θα πρέπει να συνεργαστεί με κατάδικους και τον επικεφαλής φύλακά τους και ο Τζινού δε θα έχει άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει τις νέες του ικανότητες, προκειμένου αυτός και οι φίλοι του να βγουν ζωντανοί!

Κριτικές που ξεχώρισαν:

«Το Solo Leveling είναι ένα πρωτοφανές manhwa που αξίζει κάθε έπαινο που έχει δεχτεί και ακόµα περισσότερους.» − Novel Notions

«Εθίστηκα σε αυτό το απίστευτα ψυχαγωγικό manhwa, που προσφέρει ένα από τα καλύτερα δείγματα επικής εικονογράφησης που έχουν υπάρξει.» − Goodreads

«Δεν κυκλοφορούν τίτλοι σαν το Solo Leveling κάθε μέρα, σε μια εποχή όπου οι αντιγραφές των ίδιων θεματολογιών κατακλύζουν την αγορά.» − My Anime List

Το βιβλίο είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και τα online καταστήματα.

Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει 160 σελίδες.