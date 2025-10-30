Το πολυαναμενόμενο 5ο μέρος του «Solo Leveling» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Anubis

Το βιβλίο είναι διαθέσιμο σε όλα τα βιβλιοπωλεία, και της Πάτρας
Το πολυαναμενόμενο 5ο μέρος του «Solo Leveling» κυκλοφόρησε! Οι Εκδόσεις Anubis παρουσιάζουν τον πέμπτο τόμο της συναρπαστικής σειράς manhwa/webtoon «Solo Leveling», που ενέπνευσε την ομότιτλη σειρά anime! Η βραβευμένη στα 2024 World Webtoons Awards σειρά έχει κατακτήσει εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως και συνεχίζει να καθηλώνει με την ιστορία του Τζινού Σανγκ!
Η Ιστορία
Μέχρι τώρα, ο Τζινού έχει καταφέρει να κρατήσει μυστικό το γεγονός πως μπορεί να γίνει πιο δυνατός. Όταν φτάνει στην τελευταία αποστολή του, συναντά πολλά γνώριμα πρόσωπα: την Τζουχί, τον κύριο Σονγκ και τους άλλους επιζώντες από το διπλό μπουντρούμι.
Η δραματική αλλαγή του Τζινού δεν περνά απαρατήρητη, παρότι προσπαθεί να κρύψει τις δυνάμεις του. Όμως, τα δεδομένα θα αλλάξουν, όταν η ομάδα του μαθαίνει πως θα πρέπει να συνεργαστεί με κατάδικους και τον επικεφαλής φύλακά τους και ο Τζινού δε θα έχει άλλη επιλογή από το να χρησιμοποιήσει τις νέες του ικανότητες, προκειμένου αυτός και οι φίλοι του να βγουν ζωντανοί!
Κριτικές που ξεχώρισαν:
«Το Solo Leveling είναι ένα πρωτοφανές manhwa που αξίζει κάθε έπαινο που έχει δεχτεί και ακόµα περισσότερους.» − Novel Notions
«Εθίστηκα σε αυτό το απίστευτα ψυχαγωγικό manhwa, που προσφέρει ένα από τα καλύτερα δείγματα επικής εικονογράφησης που έχουν υπάρξει.» − Goodreads
«Δεν κυκλοφορούν τίτλοι σαν το Solo Leveling κάθε μέρα, σε μια εποχή όπου οι αντιγραφές των ίδιων θεματολογιών κατακλύζουν την αγορά.» − My Anime List
Το βιβλίο είναι πλέον διαθέσιμο σε όλα τα μεγάλα βιβλιοπωλεία και τα online καταστήματα.
Το συγκεκριμένο βιβλίο έχει 160 σελίδες.
Στο επίκεντρο το κτίριο του Παλαιού Λιμένα - Πρωτοβουλία του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων - ΦΩΤΟ&ΒΙΝΤΕΟ
Πάτρα: Παρουσιάζεται το παιδικό βιβλίο "Η αποστολή της νιφάδας στη χώρα της Γελουσίας"
Πάτρα: Κυκλοφοριακό χάος λόγω διπλοπαρκαρισμένων- Καθυστερήσεις έως και μισή ώρα στα δρομολόγια του Αστικού ΚΤΕΛ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr