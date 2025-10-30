Δάλλα για Κωνσταντοπούλου: 20 γυναίκες έχουμε υποστεί bullying, θα κάνουμε σωματείο

Επίθεση κατά της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε η Όλγα Δάλλα, η οποία είχε εκλεγεί πρώτη σε σταυρούς με το κόμμα, αλλά στη συνέχεια αντικαταστάθηκε, ώστε να εισέλθει στη Βουλή ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Θα κάνουμε σωματείο όσες γυναίκες έχουμε υποστεί bullying από την κα Κωνσταντοπούλου»

«Είμαστε 20 γυναίκες που βγήκαμε πρώτες στις περιφέρειές μας και μας καρατόμησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου που... νοιάζεται για τις γυναίκες», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, Status FM 107.7, η Όλγα Δάλλα. Επίσης αναφέρθηκε σε γυναίκες στις οποίες επιτέθηκε, όπως η Βασιλική Πολύζου, την οποία όπως είπε "η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε απατεώνισσα γιατί ζήτησε τα δεδουλευμένα της" και την Τίνα Μεσσαροπούλου.

Επιπλέον, κατηγορεί τη Ζωή Κωνσταντοπούλου για υποκλοπές, καθώς συνεργάτης της κατέγραψε συνομιλία τους χωρίς να το γνωρίζει η ίδια. Για την υπόθεση αυτή, την Τετάρτη ψηφίστηκε στην Ολομέλεια της Βουλής η άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου. «Η έγκλησή μου έχει να κάνει με υποκλοπές. Έχει να κάνει με διατάραξη του απορρήτου επικοινωνιών», είπε η κ. Δάλλα.

Όπως εξήγησε, συνεργάτης της κας Κωνσταντοπούλου έγραψε δημόσια στο Facebook ότι «τις μεταξύ μας συνομιλίες μεταξύ εμού και του συντονιστή, του κυρίου Καζαμία, αυτές έχουν ηχογραφηθεί και έχουν παραδοθεί στην κυρία Κωνσταντοπούλου».