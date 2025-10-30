Το "Ποίηση Όροφος Μηδέν" επιστρέφει - Ξεκίνημα αυτή την Κυριακή στο Cafe Cinema

Η φετινή χρονιά ξεκινά με ένα spoken word live
Το Ποίηση Όροφος Μηδέν επιστρέφει.
Μετά από έναν χρόνο γεμάτο ανθρώπους, φως και λόγια που μας ένωσαν, το ΠΟΜ ανοίγει τη νέα σεζόν την Κυριακή 2 Νοεμβρίου πατώντας πια γερά στην νέα του τοποθεσία, στο Cafe Cinema.
Η φετινή χρονιά ξεκινά με ένα spoken word live που υπόσχεται να θυμίσει γιατί το ΠΟΜ δεν είναι απλώς μια βραδιά ποίησης — είναι μια κοινότητα. Spoken word, ποίηση και μουσική μπλέκονται σε ένα line-up γεμάτο ενέργεια, γνώριμες παρουσίες και νέες εκπλήξεις, παντα με το γνωστό μας πατρινό-αθηναϊκό MIX.
Έχεις στίχους, ποίημα, κείμενο ή κάτι που απλώς θες να ακουστεί;
Το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Μετά το main live, Open Mic. Δεν χρειάζεται εμπειρία, μόνο καλή διάθεση και λαχτάρα να μοιραστείς τις σκέψεις σου.
(Εγγραφή στην είσοδο, σειρά προτεραιότητας)
Line-up:
• Black Bee
• γιασεμάκι
• Witness
• Miko
• Malavita
Hosts:
• γιασεμάκι & Black Bee
Στον χώρο: ποιητικά έντυπα, merch των ποιητών-artists
Cafe Cinema — Πάτρα
Κυριακή 2 Νοεμβρίου
Doors open: 20:00 | Start: 20:30
