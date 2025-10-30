Τυφώνας Μελίσα: Στις Βερμούδες μετά το καταστροφικό πέρασμα από την Καραϊβική

Ο τυφώνας Μελίσα έπληξε τη βόρεια Καραϊβική, ενισχύεται σε ταχύτητα διασχίζοντας τον ανοικτό ωκεανό και κατευθύνεται προς τις Βερμούδες, αφήνοντας πίσω του την καταστροφή στην Τζαμάικα, την Κούβα και την Αϊτή.

Άνθρωποι στις Μπαχάμες και τα κοντινά νησιά Τερκς και Κέικος προσπάθησαν να προστατευθούν καθώς η καταιγίδα τους σφυροκόπησε με επικίνδυνες ριπές ανέμων και βροχή. Οι Βερμούδες, περίπου 1.100 χλμ βορειοανατολικά της τελευταίας θέσης της καταιγίδας, ετοιμάζονται για την άφιξή του, που αναμένεται έως το βράδυ.

Οι αρχές σε όλη την περιοχή, που προσπαθούν να καταγράψουν την καταστροφή, επιβεβαίωσαν 25 θανάτους στην Αϊτή --10 εκ των οποίων παιδιά-- και τέσσερις στην Τζαμάικα.

Έως τις 11.00 ώρα Ελλάδας, η Μελίσα είχε ανέμους ταχύτητας σχεδόν 165 χλμ/ώρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων και Τυφώνων (NHC), έχοντας υποβαθμιστεί από το υψηλό επίπεδό της σε καταιγίδα Κατηγορίας 2. Αναμενόταν να συνεχίσει να επιταχύνεται με κατεύθυνση βορειοανατολικά και να «περάσει στα βορειοδυτικά των Βερμούδων» αργότερα σήμερα, πριν πιθανόν αποδυναμωθεί αύριο, δήλωσε η υπηρεσία αυτή που εδρεύει στη Φλόριντα.