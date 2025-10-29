Μοσχάτο: Συνελήφθησαν έξι ανήλικοι και οι γονείς τους για επίθεση σε 13χρονο

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στο Μοσχάτο, όπου έξι μαθητές χτύπησαν έναν 13χρονο, προκαλώντας του σοβαρά τραύματα.

Για την επίθεση συνελήφθησαν τόσο οι ανήλικοι όσο και οι γονείς τους.

Από τις αρχές συνελήφθησαν οι 6 ανήλικοι που χτύπησαν με γροθιές και κλωτσιές σε 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου. Μάλιστα, ένας εκ των δραστών αφού ολοκληρώθηκε η επίθεση σε βάρος του 13χρονου τον πλησίασε και τον χαστούκισε στο πρόσωπο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν στις 25 Οκτωβρίου και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 9 ανήλικοι.

Όλα συνέβησαν το απόγευμα του Σαββάτου (25.10.2025) όταν οι 6 κατηγορούμενοι, μαζί με άλλους 9 συνομηλίκους τους προσέγγισαν τον 13χρονο σε πάρκο στην περιοχή του Μοσχάτου και αφού τον έριξαν στο έδαφος, του επιτέθηκαν με γροθιές και κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματός του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σωματικές βλάβες.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους 6 κατηγορούμενους και τους συνέλαβαν, το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή του Μοσχάτου.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.