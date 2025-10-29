Δημοτικό Συμβούλιο Πάτρας: Ψήφισμα καταγγελίας για την επίθεση αστυνομικών, εναντίον παιδιών και εκπαιδευτικών στην Αθήνα

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ψήφισμα καταγγελίας της επίθεσης της Αστυνομίας, εναντίον παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών, έξω από την ΔΙΠΕ Αθηνών και στηρίζει το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που έχει προγραμματιστεί, για την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου.

Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και απρόκλητη επίθεση από πάνοπλους αστυνομικούς των ΜΑΤ και της ΟΠΚΕ, έξω από τη ΔΙΠΕ Αθηνών, στις Ενώσεις & Συλλόγους Γονέων, στα σωματεία των εκπαιδευτικών, αλλά σε μικρά παιδιά που βρίσκονταν εκεί με τους γονείς τους, διαμαρτυρόμενοι για τις συγχωνεύσεις τμημάτων που θα αποφάσιζε εκείνη την ώρα το αρμόδιο Συμβούλιο.

Η απάντηση της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Παιδείας στα δίκαια αιτήματα γονέων, εκπαιδευτικών και μαθητών, για τις απαραίτητες προσλήψεις δασκάλων, καθώς και εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, όπως δικαιούνται, αλλά και για τις ελλείψεις και τις συγχωνεύσεις τμημάτων, ήταν ξύλο, χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Με το πρώτο κουδούνι υπήρξε συντονισμένη προσπάθεια «σκούπας» στο όνομα του εξορθολογισμού, των περικοπών και των συγχωνεύσεων τμημάτων, μαθητές εν μια νυκτί άλλαξαν δάσκαλο και οι γονείς δεν ενημερώθηκαν ποτέ για τις αλλαγές στη σχολική ζωή των παιδιών τους. Στο νομό μας τα κενά ακόμα και μετά τη Β’ Φάση των αναπληρωτών είναι εκατοντάδες, στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια και στην Ειδική Αγωγή, και μεταφράζονται σε εκατοντάδες χαμένες διδακτικές ώρες, οι οποίες δεν αναπληρώνονται. Σχολεία που ο αγιασμός τα βρήκε με συγχωνευμένα τμήματα και παιδιά στοιβαγμένα σε 25άρια τμήματα, ενώ οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα πρέπει να συμπληρώσουν ώρες σε άλλα σχολεία. Οικογένειες πρέπει να διαλέξουν αν το παιδί τους θα έχει παράλληλη στήριξη ή σχολικό νοσηλευτή.

Οι μαθητές των ΕΠΑΛ βρίσκονται αντιμέτωποι με την υποβάθμιση των σπουδών τους, με μεταφορές ειδικοτήτων από ΕΠΑΛ σε ΕΠΑΛ, ελλείψεις σε εργαστήρια και βιβλία. Κτίρια απαρχαιωμένα που απαιτούν ολοκληρωμένο και ουσιαστικό κρατικό σχεδιασμό επισκευών και παρεμβάσεων, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την παιδεία και τη σχολική στέγη, αλλά και νέα σχολικά κτίρια, για να μπορούν οι μαθητές να μορφώνονται ολόπλευρα, σε σύγχρονα και ασφαλή κτίρια, και οι εκπαιδευτικοί να πραγματοποιούν το έργο τους απρόσκοπτα.

Στηρίζουμε τις διεκδικήσεις μαθητών, γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς και το Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που έχει προγραμματιστεί την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου».