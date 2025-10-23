Η αστυνομία έριξε χημικά σε παιδάκια με ζωγραφιές

Αστυνομικές δυνάμεις επέλεξαν για ακόμα μια φορά τη βία ως απάντηση σε κάθε μορφής διεκδίκηση και έπνιξαν μία ειρηνική συγκέντρωση στα χημικά, αδιαφορώντας ακόμα και για τα παιδιά δημοτικού που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι σκηνές ακραίας καταστολής που εκτυλίχθηκαν το πρωί της Πέμπτης (23/10) στο Μεταξουργείο, έξω από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αθήνας, όπου πραγματοποιούνταν διαμαρτυρία εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών δημοτικού ενάντια στις αιφνιδιαστικές συγχωνεύσεις περίπου 30 τμημάτων σε 12 σχολεία και υπέρ των προσλήψεων εκπαιδευτικών, προκαλούν αποτροπιασμό και οργή.

Χωρίς να έχει προηγηθεί τίποτα και ενώ ανάμεσα στο πλήθος υπήρχαν παιδιά με τις ζωγραφιές τους στα χέρια τους, οι αστυνομικές δυνάμεις απώθησαν τους συγκεντρωμένους και προχώρησαν στη ρίψη κρότου λάμψης και χημικών σε απρόκλητη επίδειξη αυταρχισμού.

“Eίχαμε κάνει και τις προηγούμενες ημέρες κινητοποιήσεις στην Πρωτοβάθμια. Ενώ και την προηγούμενη φορά υπήρχε Ο.Π.Κ.Ε., αυτή τη φορά τους είδαμε λίγο πιο “βαριά” ντυμένους. Υπήρχε κλούβα, έφεραν ασπίδες, γκλομπ, ήταν έτοιμοι. Εντωμεταξύ είχε παιδιά στη συγκέντρωση, έγκυες, ηλικιωμένους, εκπαιδευτικούς και γονείς. Μας στήριζαν ακόμα και μέσα από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, από τα παράθυρα. Τα παιδιά κρατούσαν στα χέρια τους ζωγραφιές για το τμήμα τους”, λέει στο NEWS 24/7 η Αγγελική Ανδριωμένου, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Γονεών Αττικής και πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Γ’ κοινότητας Δήμου Αθηναίων.

“Πήγαμε κυρίως για να ασκήσουμε πίεση, γιατί η απόφαση πάρθηκε δια περιφοράς για τις συγχωνεύσεις τμημάτων. Πήγαμε για να διεκδικήσουμε να μην γίνουν συγχωνεύσεις, να γίνουν προσλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών και να καλυφθούν οι ανάγκες των ολοήμερων καθώς υπάρχουν ακόμα πολλά δημοτικά και νηπιαγωγεία χωρίς ολοήμερο ή πρωινή προσέλευση, ενώ υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα με την ειδική αγωγή και την παράλληλη στήριξη”, προσθέτει η ίδια.

«Πρόκειται για αίσχος»

Όπως περιγράφει η κ. Ανδριωμένου, οι αστυνομικές δυνάμεις έριξαν την πρώτη κρότου λάμψης πολύ κοντά στο πλήθος ενώ δεν άργησαν να “πνίξουν” τη συγκέντρωση στα δακρυγόνα, με τους γονείς να προσπαθούν να προστατεύσουν και να φυγαδεύσουν τα παιδιά τους από το σημείο. «Η πρώτη κρότου λάμψης έπεσε μπροστά μας, ήμασταν στα δύο μέτρα. Όσοι ήμασταν με το πανό της ομοσπονδίας μπήκαμε μπροστά, αρκετοί έφυγαν από πίσω μας και τότε οι αστυνομικές δυνάμεις ξεκίνησαν να ρίχνουν κι άλλες κρότου λάμψης και δακρυγόνα. Φαντάζεστε σε τι κατάσταση ήταν τα παιδιά. Οι γονείς προσπαθούσαν να τα προστατεύσουν και να τα πάρουν από εκεί. Μάλιστα, ένα παιδάκι πήγε στο “Παίδων” από ό,τι μάθαμε».

«Πρόκειται για αίσχος. Καλούμαστε συνέχεια να διεκδικούμε τα αυτονόητα, όλα είναι υποστελεχωμένα, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα . Ειδικά για την παράλληλη στήριξη έχουν προσληφθεί λιγότερα άτομα και μπορεί να είναι ένα άτομο για πόσα παιδιά», τονίζει η ίδια και εξηγεί πως «οι συγχωνεύσεις των τμημάτων γίνονται για να μην διοριστούν εκπαιδευτικοί. Μειώνει τους εκπαιδευτικούς και αυξάνει τον πληθυσμό των μαθητών μέσα στην τάξη. Εντωμεταξύ στα περισσότερα σχολεία τα τμήματα ως χώροι είναι μικροί και εκεί που θα έπρεπε κάθε άτομο στην τάξη να έχει δύο τετραγωνικά αυτό είναι σπάνιο».

«Έπεσαν χημικά ενώ ήταν μπροστά παιδιά»

Την ίδια τραγική εικόνα περιγράφει και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος ο οποίος βρισκόταν στη συγκέντρωση. “Αυτή τη στιγμή, στα σχολεία που έχουν αναφορά στη συγκεκριμένη διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας υπάρχουν 700 κενά, με τεράστια προβλήματα ειδικά στην παράλληλη στήριξη. Και παρόλο που υπάρχουν αυτά τα θέματα ξεκινούν να κάνουν συγχωνεύσεις, ενώ έχουν ξεκινήσει τα τμήματα. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει”, αναφέρει.

Ειδικά για τη σημερινή συγκέντρωση, ο κ. Ηλιόπουλος κάνει λόγο για προκλητική στάση που ξεπερνά κάθε όριο από την πλευρά της αστυνομίας: “Έπεσαν χημικά ενώ ήταν μπροστά παιδιά. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης η Πρωτοβάθμια λειτουργούσε κανονικά. Είδα μητέρα που ήρθε με το παιδί της και για να μπει στην πρωτοβάθμια έπρεπε να περάσει μέσα από τα δακρυγόνα και την Ο.Π.Κ.Ε. Η αστυνομία ήταν πολύ προκλητική. Τη στιγμή που έπεφταν τα χημικά και έφευγαν τρέχοντας μικρά παιδιά περνούσαν αυτοκίνητα από το δρόμο. Θα μπορούσαν να είχαν πάει πολύ πιο άσχημα τα πράγματα”.

“Είναι ντροπή αντί να συζητάμε το πώς θα καλύψουμε τα κενά, να απαντούν με ξύλο σε γονείς που διεκδικούν να ανατραπεί αυτή η κατάσταση”, καταλήγει ο κ. Ηλιόπουλος.