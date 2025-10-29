ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Διονυσία Αντωνακοπούλου υποψήφια με τον Μάκη Κατσιγιάννη

Με τον Μάκη Κατσιγιάννη θα είναι υποψήφια στη ΔΕΕΠ (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής περιφερείας) ΝΔ Αχαΐας και η Διονυσία Αντωνακοπούλου.

Ποια είναι

Γεννήθηκε το 1996 και μεγάλωσε στη Πάτρα. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Φυσικοθεραπείας, Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος (ΑΙΓΙΟ) και κατέχει Master στην Αγωγή Υγείας από το Πανεπιστήμιο Πατρών (2024). Εργάστηκε ως clinical pilates instructor και κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος προπονητή ΤΑΕ ΚΒΟΝ ΝΤΟ. Η αγάπη της για τα παιδιά και η ιδιαίτερη ευαισθησία της για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, την ώθησε να ασχοληθεί επαγγελματικά με την ίδρυση Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης παιδιών τυπικής ανάπτυξης, καθώς και ΚΔΑΠ ΑμΕΑ.

Ο Μάκης Κατσιγιάννης συνεχίζει να παρουσιάζει νέα στελέχη που ενδυναμώνουν το ψηφοδέλτιό του, επιδιώκοντας μια ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ανοιχτή, δραστήρια και ουσιαστικά παρούσα δίπλα στην κοινωνία και στις πραγματικές της ανάγκες.