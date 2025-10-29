Λούβρο: Οι δύο συλληφθέντες «έχουν παραδεχτεί εν μέρει την εμπλοκή τους»

Συνέντευξη Τύπου παραχώρησε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λωρ Μπεκκού, το απόγευμα της Τετάρτης (29/10), με επίκεντρο τις εξελίξεις γύρω από τη «ληστεία του αιώνα» στο Μουσείο του Λούβρου, καθώς εκπνέει σήμερα το χρονικό όριο της κράτησης των δύο υπόπτων που συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου.

Η Μπεκκού, αρχικά, ανακοίνωσε πως υπάρχει «σημαντική πρόοδος» στις έρευνες και ανέφερε πως συλλέχθηκαν 189 αποδεικτικά στοιχεία «κάθε είδους», στον τόπο της ληστείας και κατά τη διάρκεια των ερευνών.

«Καθώς σας μιλάω, και οι δύο [ύποπτοι] έχουν παραδεχτεί εν μέρει την εμπλοκή τους στα γεγονότα στους ανακριτές. Αυτή τη στιγμή παρουσιάζονται ενώπιον των ανακριτικών δικαστών με σκοπό να κατηγορηθούν για οργανωμένη ληστεία, έγκλημα που επισύρει ποινή φυλάκισης 15 ετών και βαρύ πρόστιμο», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού.

«Θέλω να παραμείνω αισιόδοξη ότι [τα κλοπιμαία] θα βρεθούν και θα επιστραφούν στο Μουσείο του Λούβρου και, γενικότερα, στην πατρίδα τους», σχολίασε και τόνισε: «Στην παρούσα φάση, δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι οι δράστες είχαν οποιαδήποτε βοήθεια μέσα από το μουσείο».

«Η συνέχιση των ερευνών απαιτεί, προκειμένου να διεξαχθεί αποτελεσματικά, απόλυτη ηρεμία και διακριτικότητα», δήλωσε η Μπεκκού, η οποία αρνήθηκε να κάνει περαιτέρω σχόλια.

Οι δύο άλλοι άνδρες που είναι ύποπτοι για συμμετοχή στη ληστεία και οι οποίοι χειρίζονταν τον γερανό, εξακολουθούν να διαφεύγουν της σύλληψης.

«Δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο να υπάρχει μια μεγαλύτερη ομάδα με έναν εντολέα από πίσω», είπε η Μπεκκού, απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφων.

Περισσότερο από μία εβδομάδα μετά την κλοπή οκτώ γαλλικών βασιλικών κοσμημάτων μέσα σε λίγα μόλις λεπτά από το Μουσείο του Λούβρου, δύο άνδρες που θεωρούνται ύποπτοι για συμμετοχή στην ομάδα των δραστών βρίσκονται υπό κράτηση από το βράδυ του Σαββάτου. Τα κοσμήματα, ωστόσο, παραμένουν άφαντα.

Οι δύο συλληφθέντες, και οι δύο γύρω στα τριάντα, συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου και τέθηκαν υπό κράτηση. Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Parisien, παρέμειναν σιωπηλοί κατά τις πρώτες ώρες της ανάκρισής τους.

Κατάγονται από το Σεν-Σεν-Ντενί, διέμεναν -σύμφωνα με την Μπεκκού- στην περιοχή Aubervilliers και είναι γνωστοί στις αρχές για υποθέσεις διαρρήξεων, εξύβρισης ή βίας. Ο ένας εξ αυτών συνελήφθη το βράδυ του Σαββάτου στο αεροδρόμιο Ρουασί, τη στιγμή που επρόκειτο να επιβιβαστεί σε πτήση για την Αλγερία.

Προς το παρόν, οι δύο άλλοι δράστες της ληστείας δεν έχουν εντοπιστεί, όπως ούτε και τα κλεμμένα κοσμήματα.

Πρόκειται για την πρώτη συνέντευξη Τύπου της εισαγγελέως του Παρισιού μετά τη ληστεία στο Λούβρο, και όπως είχε δηλώσει νωρίτερα, θα μιλούσε «εκτενώς για την κράτηση των δύο υπόπτων που συνελήφθησαν το βράδυ του Σαββάτου».