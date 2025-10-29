Περίπου 183 εκατομμύρια λογαριασμοί φαίνεται να επηρεάστηκαν από μια νέα μεγάλη διαρροή δεδομένων, με τους χρήστες του Gmail, του Outlook και άλλων πλατφορμών να καλούνται να ελέγξουν άμεσα τα στοιχεία πρόσβασής τους.

Σύμφωνα με τον Troy Hunt, δημιουργό της ιστοσελίδας Have I Been Pwned, τα κλεμμένα δεδομένα περιλάμβαναν πλήθος στοιχείων σύνδεσης τα οποία οι εγκληματίες του διαδικτύου θέλουν να χρησιμοποιήσουν για να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε λογαριασμούς.

Το περιστατικό, το οποίο συνέβη τον Απρίλιο αλλά αποκαλύφθηκε τώρα από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Synthiest, παραμένει υπό διερεύνηση και οι ειδικοί προτείνουν στους χρήστες να ελέγξουν άμεσα αν τα στοιχεία τους έχουν εκτεθεί (π.χ. μέσω της βάσης δεδομένων Have I Been Pwned), να αλλάξουν κωδικούς με χαμηλή προστασία ή κωδικούς που χρησιμοποιούν σε πολλές πλατφόρμες, ενώ συνίσταται να ενεργοποιήσουν τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) για μεγαλύτερη προστασία.

Ο Troy Hunt, ιδρυτής της σελίδας Have I Been Pwned, πρόσθεσε τα νέα δεδομένα —που περιλαμβάνουν διευθύνσεις ιστοσελίδων, email και κωδικούς πρόσβασης— στη βάση δεδομένων του.

Πώς να δείτε αν έχει παραβιαστεί το mail σας

Για να ελέγξετε αν έχουν παραβιαστεί λογαριασμοί σας, επισκεφθείτε το «Have I Been Pwned» και εισαγάγετε τη διεύθυνσή σας στη λίστα αναζήτησης.

Η ιστοσελίδα θα εξετάσει αν η διεύθυνση έχει εμφανιστεί σε λίστες που αναρτούν οι χάκερ.

Αν διαπιστώσετε ότι έχετε πέσει θύμα υποκλοπής πρέπει να:

αλλάξετε αμέσως κωδικούς πρόσβασης, ειδικά αν τους χρησιμοποιείται και σε άλλες πλατφόρμες

ενεργοποίησε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) όπου είναι διαθέσιμος.

αποφύγετε τη χρήση επαναλαμβανόμενων ή απλών κωδικών, όπως ημερομηνίες γέννησης ή κοινές λέξεις.

Η διαρροή αυτή υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά πόσο κρίσιμη είναι η συνειδητή διαχείριση της ψηφιακής μας ασφάλειας σε έναν κόσμο όπου τα δεδομένα μας αποτελούν στόχο καθημερινά.