ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου με τον Μάκη Κατσιγιάννη

Με τον Μάκη Κατσιγιάννη θα είναι υποψήφια στη ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας και η Πηνελόπη Παναγιωτοπούλου.

Η ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Με σημαντική παρουσία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και μακρά διαδρομή στη Νέα Δημοκρατία, συμμετέχει στο ψηφοδέλτιο που συγκροτείται με στόχο την ανανέωση, τη συσπείρωση και την ενίσχυση της κομματικής δράσης σε όλο τον Νομό.

Η παρουσία της κας Παναγιωτοπούλου σηματοδοτεί τη σύνδεση της εμπειρίας με τη συνέπεια και την ενεργή συμμετοχή στα κοινά.

Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη βαρύτητα και την ποιότητα της ομάδας που συγκροτείται, με πρόσωπα που διαθέτουν γνώσεις αλλά και διάθεση προσφοράς.

Ο Μάκης Κατσιγιάννης συνεχίζει να παρουσιάζει στελέχη που ενισχύουν το ψηφοδέλτιό του, με στόχο μια ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας ανοιχτή, ενεργή και αποτελεσματική, κοντά στην κοινωνία και τις πραγματικές της ανάγκες.