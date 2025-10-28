Αν το Λούβρο το έκλεβαν Έλληνες - Επικό βίντεο με την Ελληνίδα μάνα να «πρωταγωνιστεί» στη ληστεία του αιώνα

Εισβάλλεις με τον σύνεργό σου σε ένα από τα διασημότερα μουσεία στον κόσμο, στο Λούβρο για να αρπάξεις ανεκτίμητης αξίας θησαυρούς, όταν ξαφνικά χτυπά το κινητό…

Ποιος είναι στην άλλη γραμμή του τηλεφώνου; Μα φυσικά η μαμά, γιατί τη ληστεία του αιώνα στο μουσείο του Λούβρου, αν την έκαναν Έλληνες το «σενάριο» θα ήταν ακριβώς αυτό.

Όπως δηλαδή το παρουσιάζει η ηθοποιός, παραγωγός και καλλιτέχνης Αριάννα Παπαλεξοπούλου, σε ένα σπαρταριστό βίντεο -παρωδία.

Στο υποθετικό αυτό σενάριο, οι δυο ληστές έχουν μπουκάρει στην αίθουσα του Λούβρου με καφέ και τσιγάρο στο χέρι. Και ενώ όλα κυλούν σχετικά… ελληνικά – γκρινιάζουν για τον καφέ, για το πώς προφέρεται σωστά το κρουασάν στα γαλλικά και για την ώρα τέλεσης της ληστείας- παρεμβαίνει η ελληνίδα μάνα δια του τηλεφώνου για να ρωτήσει αν έχουν φάει…